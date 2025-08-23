Melody開英文課傳吸金3千萬露面全說了！突曝「身體出狀況」急做治療

〔記者林欣穎／台北報導〕女星Melody近期與線上學習平台合作開設英文口說課，傳出課程吸金3千萬．今（23）日她出席記者會，Melody表示自己也是看新聞才知道，「我的工作就是把內容做好，基本上搞不清楚錢，也都是經紀公司在處理的，我在乎的是我輸出的作品。」

Melody昨晚追劇追太兇，維持同一個姿勢太久、腰側僵硬。（記者林欣穎攝）

有關課程吸金上千萬一事，經紀人日前才澄清表示沒有此事，「報名與真正上課的人數是有落差的，但外界反應不錯是真的。」Melody也說自己就是把課程做好，至於銷售課程跟報名都要問平台方，也代表收入要跟平台拆帳。

Melody日前卸下與沈玉琳搭檔的《11點熱吵店》主持棒，不過沈玉琳隨即因血癌住院停工，身為昔日搭檔，Melody認為最好的關心就是不打擾，「哥已經很詳細跟大家說了，這就是哥的作風，非常透明、明朗，相信哥很快康復跟大家見面」。也說如果未來有機會需要她去代班的話，自己也是義不容辭。

Melody今出席活動。（記者林欣穎攝）

談及健康話題，Melody自認怕死，每3個月就會去抽血檢查，「今早突然發現腰不能動，剛剛還去弄超音波電療復健，才可以站在這。」原來是因為她昨天追劇看了4集，都卡在同一個位置，導致側腰僵硬。她也呼籲身心健康很重要，也要避免有毒的社交，才能夠保持好狀態。

