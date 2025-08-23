晴時多雲

娛樂 最新消息

中國女星炫富害慘父！黃楊鈿甜神隱3個月「憔悴現身近況曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國18歲新生代女星黃楊鈿甜，去年因成年禮活動配戴一副市價疑似高達230萬元人民幣（約962萬元台幣）的耳環引爆炫富爭議，更連帶讓其父楊偉遭外界質疑是「貪官」而被調查。沈寂3個月，黃楊鈿甜被拍到回歸劇組拍攝，不過整個人卻消瘦許多。

黃楊鈿甜年僅17歲，因外界質疑配戴名貴耳環遭質疑家世背景。（組合照，翻攝自微博）黃楊鈿甜年僅17歲，因外界質疑配戴名貴耳環遭質疑家世背景。（組合照，翻攝自微博）

黃楊鈿甜因此風波不只陷入輿論漩渦，也讓全家受到波及，當時她的父母還親自將耳環送往國家珠寶玉石首飾檢驗集團檢測，證明並非名貴珠寶爭議才逐漸平息。儘管如此，黃楊鈿甜爭議期間不得不暫停演藝工作，主演的電視劇《冰湖重生》也因她學業與事件影響而延宕。

沈寂3個月後，黃楊鈿甜近日被拍到重回劇組補拍戲份，她現身時身穿簡單T恤、牛仔褲，全身包緊帽子與口罩，卻仍掩不住整個人明顯消瘦、神情憔悴的模樣，與先前亮麗形象形成強烈對比。不少粉絲看到她的最新狀態直呼心疼，認為一場耳環風波幾乎斷送了她的演藝之路，現在只能期待她能透過新作品重新獲得大眾的肯定。

點圖放大
點圖放大

