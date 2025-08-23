晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔捲小三風波神隱！Dora露面曝新動向 回歸應援時機全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動。雖然近日已恢復露面，還積極經營社群與接商演，不過仍未見她回歸球場，今（23）日她出席選品店活動接受媒體採訪也透露最新近況。

樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波。（翻攝自IG）樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波。（翻攝自IG）

Dora前陣子幾乎神隱，但她淡定表示收入沒受影響，笑說自己以前是工作狂，趁著這次休假跟好姐妹們去了很多地方旅遊，氣色好了很多，而她已休息3個月，被問到何時回歸球場？她則低調表示要看球團安排，自己也都是透過經紀人與球團對接，所以還不清楚詳情。

Dora表示自己很喜歡球場，也很感謝粉絲一直以來的關心，前陣子因捲入負面風波心情難免受影響，但粉絲不離不棄還有長文鼓勵她，讓她相當感激，至於是否有要對這次捲入風波做澄清，經紀人擋下表示以今天活動為主。不過Dora也說自己情緒來去快，還有家人、愛寵陪伴，學姐曲曲、琳妲等人也都有與她見面關心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中