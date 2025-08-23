昔捲小三風波神隱！Dora露面曝新動向 回歸應援時機全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波，一度神隱社群、缺席公開活動。雖然近日已恢復露面，還積極經營社群與接商演，不過仍未見她回歸球場，今（23）日她出席選品店活動接受媒體採訪也透露最新近況。

樂天女孩「Dora」小葳葳先前捲入富商婚外情風波。（翻攝自IG）

Dora前陣子幾乎神隱，但她淡定表示收入沒受影響，笑說自己以前是工作狂，趁著這次休假跟好姐妹們去了很多地方旅遊，氣色好了很多，而她已休息3個月，被問到何時回歸球場？她則低調表示要看球團安排，自己也都是透過經紀人與球團對接，所以還不清楚詳情。

Dora表示自己很喜歡球場，也很感謝粉絲一直以來的關心，前陣子因捲入負面風波心情難免受影響，但粉絲不離不棄還有長文鼓勵她，讓她相當感激，至於是否有要對這次捲入風波做澄清，經紀人擋下表示以今天活動為主。不過Dora也說自己情緒來去快，還有家人、愛寵陪伴，學姐曲曲、琳妲等人也都有與她見面關心。

