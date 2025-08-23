晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

饒舌歌手梅海強失控毆打6旬婦！MV竟找「台大生攻擊案」人士出演

〔記者邱奕欽／台北報導〕饒舌歌手梅海強過去曾替網紅草爺創作單曲《兄弟你說》，MV點閱率突破千萬，不料近日卻在台北市中山區農安街，因欲撫摸檳榔攤愛犬與62歲簡姓婦人發生爭執，當街失控暴打對方送醫。事件曝光後，他過去推出的《屁孩王Brat King》MV也再被翻出，片中不僅找來統促黨人士客串黑道老大，片尾感謝名單更出現「中華安樂之友會」，引發外界質疑與暴力人士交往甚密。

梅海強《屁孩王Brat King》MV被挖出是找「台大生攻擊案」人士出演。（翻攝自YouTube）梅海強《屁孩王Brat King》MV被挖出是找「台大生攻擊案」人士出演。（翻攝自YouTube）

根據警方調查，梅海強19日上午11時許騎自行車經過農安街，見檳榔攤旁小狗上前欲撫摸，卻被簡婦身體擋住因此情緒失控爆怒大喊「妳有沒有在聽我講話？」隨後將婦人推倒壓至牆角痛毆。警方獲報趕抵，發現簡婦臉部受傷，送醫治療後暫不提告，梅海強主動承認打人，坦言自己「容易暴怒、精神不穩」，最終則因精神不穩被強制送醫，警方仍依《社會秩序維護法》「加暴行於人」進行裁罰。

MV中的車被指疑似與張安樂次子張瑋的奧迪A8同一輛。（翻攝自YouTube）MV中的車被指疑似與張安樂次子張瑋的奧迪A8同一輛。（翻攝自YouTube）

事實上，梅海強過去作品就曾引發爭議，2017年他推出故事描述黑社會日常的《屁孩王Brat King》MV，不僅出現「白狼」張安樂之子張瑋的奧迪A8轎車，客串黑道老大角色的不只是統促黨人士，甚至還曾持武器攻擊台大學生躍上新聞版面。更敏感的是，MV片尾感謝名單中更直接點名感謝「中華安樂之友會」及相關人士，引起外界質疑他與暴力團體過從甚密，如今加上現實生活中的暴力行為，恐怕已嚴重影響其公眾形象。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中