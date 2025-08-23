饒舌歌手梅海強失控毆打6旬婦！MV竟找「台大生攻擊案」人士出演

〔記者邱奕欽／台北報導〕饒舌歌手梅海強過去曾替網紅草爺創作單曲《兄弟你說》，MV點閱率突破千萬，不料近日卻在台北市中山區農安街，因欲撫摸檳榔攤愛犬與62歲簡姓婦人發生爭執，當街失控暴打對方送醫。事件曝光後，他過去推出的《屁孩王Brat King》MV也再被翻出，片中不僅找來統促黨人士客串黑道老大，片尾感謝名單更出現「中華安樂之友會」，引發外界質疑與暴力人士交往甚密。

梅海強《屁孩王Brat King》MV被挖出是找「台大生攻擊案」人士出演。（翻攝自YouTube）

根據警方調查，梅海強19日上午11時許騎自行車經過農安街，見檳榔攤旁小狗上前欲撫摸，卻被簡婦身體擋住因此情緒失控爆怒大喊「妳有沒有在聽我講話？」隨後將婦人推倒壓至牆角痛毆。警方獲報趕抵，發現簡婦臉部受傷，送醫治療後暫不提告，梅海強主動承認打人，坦言自己「容易暴怒、精神不穩」，最終則因精神不穩被強制送醫，警方仍依《社會秩序維護法》「加暴行於人」進行裁罰。

MV中的車被指疑似與張安樂次子張瑋的奧迪A8同一輛。（翻攝自YouTube）

事實上，梅海強過去作品就曾引發爭議，2017年他推出故事描述黑社會日常的《屁孩王Brat King》MV，不僅出現「白狼」張安樂之子張瑋的奧迪A8轎車，客串黑道老大角色的不只是統促黨人士，甚至還曾持武器攻擊台大學生躍上新聞版面。更敏感的是，MV片尾感謝名單中更直接點名感謝「中華安樂之友會」及相關人士，引起外界質疑他與暴力團體過從甚密，如今加上現實生活中的暴力行為，恐怕已嚴重影響其公眾形象。

