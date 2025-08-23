鬼門開「這5生肖」財運飆升 命理師再加碼6招防身術

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆七月俗稱「鬼月」，多數人選擇低調度過，但命理師卻提醒，這段時間不僅能防身避煞，對部分生肖更可能是財運翻轉的契機。小孟老師表示，今年農曆七月將有五大生肖財運特別旺，不論是在職場、投資，甚至是與金錢相關的糾紛，都有望出現正向轉折。

小孟老師點名「5生肖」在農曆七月可能會財運飆升。（翻攝自FB）

五大旺財生肖出爐：

第五名為屬羊者，近期偏財運提升，若手中持有基金、股票或其他理財工具，可能出現額外收穫。第四名則是屬猴，若曾遇到資金卡關，鬼月後有望逐步回收，甚至舊有債務也能順利化解。

請繼續往下閱讀...

第三名是屬雞，職場表現獲肯定，適合爭取升遷或加薪；第二名屬龍，在此期間財氣大漲，出遊或創業都有助於開運。至於榜首則由屬兔者奪下，工作壓力轉化為強大動能，收入與機會同步增加。

加碼防身轉運小妙招：

小孟老師特別提醒，今年鬼門開應特別注意防身。

1.五鬼運財法：在8月22日晚上11點後，準備5個紅包袋象徵五鬼運財，並面向天空默念心願，即可增添偏財運。

2.熱水泡澡：透過熱水提升陽氣，可減少陰氣入侵。

3.海鹽護身：若要前往醫院或陰氣較重之地，可在口袋放少許海鹽，能形成保護屏障。

4.借陰發陰：準備硬幣與冰水，最後倒入花盆或樹根，象徵將陰水轉化為偏財。

5.家宅淨化：以粗鹽、綠豆、紅豆加水，灑在家門外，能祛除穢氣、增強財運。

6.隨身攜帶艾草：不僅能驅邪，更能提升正能量。

最後，小孟老師也提醒大家，正向的心態是關鍵，鬼月雖被視為諸事不宜，但若懂得掌握方法，不僅能趨吉避凶，甚至能在這個月份迎來嶄新的好運與成長機會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法