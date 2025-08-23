（新碟快報）國家電影保護局列經典！《七寶奇謀》40週年 台灣首推鐵盒收藏

〔記者許世穎／專題報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏原創並監製，《超人》、《致命武器》傳奇導演李察唐納執導的1985年青少年冒險經典《七寶奇謀》，今年推出滿40週年，在台推出《七寶奇謀》UHD+BD雙碟限定鐵盒版，更是此片首度在台推出鐵盒收藏版本。

電影描述美國西岸一個小鎮中，居民們受土地開發者的脅迫，必須遷離家園。米基與布萊兩兄弟，在一間閣樓的舊箱子中，發現了一張17世紀的海盜藏寶圖，兩兄弟召集了其他的朋友，自稱為「七寶幫」，在冒險過程意外成為捍衛家園的希望。

由金獎大導演史蒂芬史匹柏原創並監製，《超人》、《致命武器》傳奇導演李察唐納執導的1985年青少年冒險經典《七寶奇謀》，推出滿40週年，依舊是傳世之作。（資料照，金馬執委會提供）

該片被譽為少年版《印第安納瓊斯》，片中7個小屁孩組成的「七寶幫」闖入神祕隧道，入口就在大盜家族法特利斯家的地下，法特利斯知道藏寶圖一事後，千方百計阻撓他們，這群七寶幫前有機關，後有追兵，唯有使出渾身解數，加上歪打正著，才能完成這趟驚險刺激的旅程。

片中集合日後大放異彩的一眾青少年演員及童星，包括主角兄弟是日後成為漫威電影宇宙的大反派薩諾斯（喬許布洛林）與《魔戒》系列中的哈比人山姆（西恩艾斯汀），還有現已成為奧斯卡得主的華裔童星關繼威，文化影響力之大，除了拍攝地點年年有紀念活動，國家電影保護局也將它列為經典，更啟發了任天堂遊戲與熱門影集《怪奇物語》。

《七寶奇謀》在台推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

最近剛演出叫好叫座恐怖片《凶器》的喬許布洛林演出該片時才16歲，《七寶奇謀》更是他銀幕首次演出，先前推出回憶錄時也分享了不少趣味經歷。而此次推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版同樣收錄先前有的特收，包括導演及演員講評、製作花絮、七寶奇謀MV，以及NG片段，絕對值得影迷收藏。

