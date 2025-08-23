晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（新碟快報）國家電影保護局列經典！《七寶奇謀》40週年 台灣首推鐵盒收藏

〔記者許世穎／專題報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏原創並監製，《超人》、《致命武器》傳奇導演李察唐納執導的1985年青少年冒險經典《七寶奇謀》，今年推出滿40週年，在台推出《七寶奇謀》UHD+BD雙碟限定鐵盒版，更是此片首度在台推出鐵盒收藏版本。

電影描述美國西岸一個小鎮中，居民們受土地開發者的脅迫，必須遷離家園。米基與布萊兩兄弟，在一間閣樓的舊箱子中，發現了一張17世紀的海盜藏寶圖，兩兄弟召集了其他的朋友，自稱為「七寶幫」，在冒險過程意外成為捍衛家園的希望。

由金獎大導演史蒂芬史匹柏原創並監製，《超人》、《致命武器》傳奇導演李察唐納執導的1985年青少年冒險經典《七寶奇謀》，推出滿40週年，依舊是傳世之作。（資料照，金馬執委會提供）由金獎大導演史蒂芬史匹柏原創並監製，《超人》、《致命武器》傳奇導演李察唐納執導的1985年青少年冒險經典《七寶奇謀》，推出滿40週年，依舊是傳世之作。（資料照，金馬執委會提供）

該片被譽為少年版《印第安納瓊斯》，片中7個小屁孩組成的「七寶幫」闖入神祕隧道，入口就在大盜家族法特利斯家的地下，法特利斯知道藏寶圖一事後，千方百計阻撓他們，這群七寶幫前有機關，後有追兵，唯有使出渾身解數，加上歪打正著，才能完成這趟驚險刺激的旅程。

片中集合日後大放異彩的一眾青少年演員及童星，包括主角兄弟是日後成為漫威電影宇宙的大反派薩諾斯（喬許布洛林）與《魔戒》系列中的哈比人山姆（西恩艾斯汀），還有現已成為奧斯卡得主的華裔童星關繼威，文化影響力之大，除了拍攝地點年年有紀念活動，國家電影保護局也將它列為經典，更啟發了任天堂遊戲與熱門影集《怪奇物語》。

《七寶奇謀》在台推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《七寶奇謀》在台推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

最近剛演出叫好叫座恐怖片《凶器》的喬許布洛林演出該片時才16歲，《七寶奇謀》更是他銀幕首次演出，先前推出回憶錄時也分享了不少趣味經歷。而此次推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版同樣收錄先前有的特收，包括導演及演員講評、製作花絮、七寶奇謀MV，以及NG片段，絕對值得影迷收藏。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中