娛樂 最新消息

「AAA」移師高雄世運主場館 陳其邁提醒粉絲趕快訂車票住宿

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 眾星雲集的第10屆韓國頒獎典禮「AAA」（Asia Artist Awards 亞洲明星盛典），原先公布將在桃園舉行，主辦單位昨（22日）宣佈將移師高雄世運主場館舉辦；對此，高雄市長陳其邁今天（23日）受訪時，歡迎大家來高雄，也提醒粉絲要趕快先訂好車票跟住宿。

陳其邁今天中午到左營新上國小投公投票，記者詢問：「韓國的AAA亞洲明星盛事，本來是桃園主辦，現移師到高雄，是不是高雄有更好的條件吸引他們過來？」

第10屆韓國頒獎典禮「AAA」（亞洲明星盛典）將移師高雄世運主場館舉辦。（高市府提供）第10屆韓國頒獎典禮「AAA」（亞洲明星盛典）將移師高雄世運主場館舉辦。（高市府提供）

陳其邁強調，高雄市尊重主辦單位的決定，「我們這裡有最好的場地，也有便捷的交通，也會做好配套的相關服務跟優惠措施」；陳其邁也歡迎屆時所有的粉絲到高雄，市府一定會全力把服務做好。

陳其邁也提到，從10月的韓團女團BLACKPINK、到11月的TWICE，到12月的AAA頒獎，行程非常緊迫，提醒所有的粉絲來到高雄，要趕快先訂好車票跟住宿，歡迎大家來高雄。

媒體也問說「從去年就瘋傳Lady Gaga要來，高雄有沒有可能請到更知名樂團？」陳其邁則強調「沒有評論」，要到高雄的任何團體，市府都尊重主辦單位。

