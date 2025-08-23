饒舌歌手梅海強街頭失控暴打6旬婦人 竟是因不滿摸狗被擋

〔記者邱俊福／台北報導〕饒舌歌手梅海強曾創作單曲「兄弟你說」，給予網紅草爺主唱，MV點閱率破千萬，日前卻在台北市中山區街頭，因欲撫摸檳榔攤愛犬，不滿被一名62歲簡姓婦人擋住路線，經多次叫喊「借過」無效後，竟失控出手暴打簡婦，轄區北市警中山分局圓山派出所獲報趕抵，發現簡婦臉部擦挫傷協助送醫，梅海強則被帶至派出所製作筆錄後，因精神不穩被強制送醫，雖事後雙方達成和解，簡婦暫不提告訴，警方仍依違反社會秩序維護法「加暴行於人」進行裁罰。

饒舌歌手梅海強街頭暴打婦人，警方派員到場了解。（記者邱俊福翻攝）

警方調查，本月19日11時許，梅海強騎自行車行經北市農安街騎樓，見檳榔攤旁的飼養小狗，彎腰伸手輕聲對小狗說「我摸一下！你好」，欲上前撫摸，此時簡婦剛好跟檳榔攤老闆聊天，身體擋住路線，梅男要求借過無效後，突然暴怒「妳有沒有在聽我講話啊」、「你怎麼沒有聽我在講話」、「妳滾開啦」。

警方將精神狀況不穩的饒舌歌手梅海強強制送醫。（記者邱俊福翻攝）

隨後，雙方爆發口角，梅海強直接動手將簡婦推倒，壓到牆角徒手痛毆，警方接獲通報農安街上有打架案件，派員趕抵時未發現打架的情事，見梅海強與臉部多處挫傷的簡婦，上前詢問後，梅海強坦承動手打人，警方先將受傷的簡婦送醫治療，並將梅海強帶返派出所偵辦。

梅男到案後，坦言自己容易暴怒，精神不穩，警方為防止梅男再有攻擊他人情事，予以協助送醫。

