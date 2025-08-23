晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《家後》原本是給王識賢唱？本人親曝內幕 合體胡瓜秀刺青

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請到王識賢，因應對方演出的戲劇角色，來到刺青店體驗一下當老大的感覺。

王識賢（左）、胡瓜到刺青店做體驗。（下面一位提供）王識賢（左）、胡瓜到刺青店做體驗。（下面一位提供）

王識賢飾演黑道角色相當傳神，其實跟童年環境有關係，從小住大稻埕，家裡又開茶藝館，領受到一些相關文化，便融入角色裡。

胡瓜和王識賢認識時他是歌手身分，有著許多膾炙人口的歌曲，像《雙人枕頭》、《雪中紅》等等，經典歌曲也讓胡瓜讚嘆。但王識賢面露無奈，表示當時歌紅人不紅，沒有什麼打歌機會，王識賢也證實，那時想要上胡瓜的節目宣傳真的頗有難度，只能在一旁默默地望著。

王識賢透露，其實《家後》原本是鄭進一寫給他的，對方甚至在電話中邊唱邊哭了起來，不過王識賢覺得自己駕馭不了這首歌，認為江蕙唱一定紅，便把此曲讓給了對方。

王識賢（左）、胡瓜合體。（下面一位提供）王識賢（左）、胡瓜合體。（下面一位提供）

談到得獎，王識賢爆料有一年報紙在比誰金曲獎槓龜了最多次，原本已經槓龜8次的王識賢不想要再繼續報名，結果看到榜首是胡瓜，讓他燃起了一些信心，再鼓起勇氣，也如願得獎，在一旁的胡瓜聽到哭笑不得，不過胡瓜豁達大方的態度也讓王識賢敬佩。

而王識賢踏入戲劇的起源，起初是唱了戲劇的主題曲，劇組看王識賢的外型還不錯，便問他對拍戲有沒有興趣，只不過要到泰國拍攝，但經費不足所以沒有酬勞，王識賢也欣然答應，結果也是人生第一次出國的他不曉得泰國天氣炎熱，便帶了許多厚重的衣服，鬧出了一個小烏龍，讓他至今想起來還是印象深刻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中