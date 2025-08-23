BTS師弟團TXT續約成功 隊長承諾粉絲：要一起走得更長遠

TXT的5名成員由休寧凱（左起）、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣及姜太顯組成。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團「TXT」TOMORROW X TOGETHER昨（22）日正式宣布全員與經紀公司BIGHIT MUSIC完成續約，5位成員決定攜手繼續走下去，不僅兌現了與MOA（粉絲名）的承諾，也再次展現團體的凝聚力與未來藍圖。

據韓媒報導，續約的消息是昨日在首爾高尺巨蛋舉行的第四次世界巡迴演唱會上，由成員親自揭曉。當隊長秀彬念出手寫信，哽咽表示：「我們要一起走得更長遠。」台下瞬間爆發出粉絲的尖叫與淚水，將整場氛圍推向最高潮。同時，這一天也是MOA的生日，續約喜訊更像是一份特別的驚喜，送給一路相伴的粉絲們。

崔秀彬是TXT的隊長。（資料照，記者王文麟攝）

此外，BIGHIT MUSIC官方強調，「未來將成為TXT最堅實的後盾，全面支援他們在音樂、舞台以及全球拓展的各種活動。」隨著新專輯後續行程展開，TXT不僅於今（23）日繼續在首爾開唱，還計劃在9月展開美國與日本的巡演，這段嶄新的旅程備受粉絲期待。

