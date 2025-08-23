晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BTS師弟團TXT續約成功 隊長承諾粉絲：要一起走得更長遠

TXT的5名成員由休寧凱（左起）、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣及姜太顯組成。（資料照，記者王文麟攝）TXT的5名成員由休寧凱（左起）、崔秀彬、崔杋圭、崔然竣及姜太顯組成。（資料照，記者王文麟攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣男團「TXT」TOMORROW X TOGETHER昨（22）日正式宣布全員與經紀公司BIGHIT MUSIC完成續約，5位成員決定攜手繼續走下去，不僅兌現了與MOA（粉絲名）的承諾，也再次展現團體的凝聚力與未來藍圖。

據韓媒報導續約的消息是昨日在首爾高尺巨蛋舉行的第四次世界巡迴演唱會上由成員親自揭曉。當隊長秀彬念出手寫信，哽咽表示：「我們要一起走得更長遠。」台下瞬間爆發出粉絲的尖叫與淚水，將整場氛圍推向最高潮。同時這一天也是MOA的生日，續約喜訊更像是一份特別的驚喜，送給一路相伴的粉絲們。

崔秀彬是TXT的隊長。（資料照，記者王文麟攝）崔秀彬是TXT的隊長。（資料照，記者王文麟攝）

此外BIGHIT MUSIC官方強調，未來將成為TXT最堅實的後盾，全面支援他們在音樂、舞台以及全球拓展的各種活動。隨著新專輯後續行程展開，TXT不僅於今（23）日繼續在首爾開唱，還計劃在9月展開美國與日本的巡演，這段嶄新的旅程備受粉絲期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中