莊凱勛「舌頭伸進鼻腔」全場傻眼 Janet自揭「馬戲團過往」

〔記者李紹綾／台北報導〕「Janet」謝怡芬、莊凱勛、連俞涵、侯彥西至民視YT節目《娛樂超skr》，宣傳新戲《零日攻擊》。除了暢聊角色與拍攝趣事，莊凱勛更在遊戲環節中親自示範驚人的「隱藏技能」，瞬間讓眾人看傻眼，意外成為錄影現場最大亮點。

侯彥西（左二起）、莊凱勛、連俞涵、Janet至《娛樂超skr》接受主持人小鹿（左）、阿甘（右）訪問。（民視提供）

《零日攻擊》全劇共十集，由十組不同團隊製作，聚焦資訊戰、假訊息與人性抉擇等當代議題。演員們也分享了各自角色挑戰。Janet飾演首集《戰爭或和平》中的女總統「王明芳」，她透露為了揣摩角色，不僅參考多位國際女性領袖的演講，還仔細觀察隨扈的互動細節，讓角色更具說服力。她也笑言，拍攝爆破戲時，意外發現自己「一被嚇就會笑」，因此拍了好幾次才成功。

請繼續往下閱讀...

侯彥西（左二起）、莊凱勛、連俞涵、Janet至《娛樂超skr》接受主持人小鹿（左）、阿甘（右）訪問。（民視提供）

連俞涵則在第三集挑戰主播角色，直言與過往的時代劇反差極大。她笑稱劇中同時要面對兩位前男友，宛如身處「修羅場」，內心慌張卻必須保持專業。

莊凱勛表示，讀到劇本時就被情節吸引而決定接演。他在第一集與第九集登場，其中第九集將有激烈的情感糾葛與緊張的槍戰戲，令人期待。侯彥西則壓軸出現在第十集，飾演一位內心充滿掙扎的軍官，他回憶拍攝汽車追逐戲時驚險又刺激，讓他難忘不已。

莊凱勛（右）展現「舌頭伸進鼻腔」的特殊技能，讓主持人和演員全都驚呆，笑聲不斷。（民視提供）

節目中，主持人小鹿與阿甘特別設計「情報中心」遊戲，邀請四位來賓公開不為人知的小祕密，讓其他人判斷真假。Janet自曝曾在阿根廷當過馬戲團街頭藝人，令全場驚呼；連俞涵幽默表示：「我姓連，但其實是本省人。」

莊凱勛（左二）展現「舌頭伸進鼻腔」的特殊技能，讓主持人和演員全都驚呆，笑聲不斷。（民視提供）

最震撼的莫過於莊凱勛的驚人技能，他說：「我的舌頭可以伸進鼻腔！」之後解釋這是高中時期苦練出來的技能，眾人起初半信半疑，沒想到他現場實測，果真把舌頭伸進鼻腔，瞬間讓全場驚呆，紛紛大喊：「這也太厲害了吧！」

侯彥西（左起）在遊戲環節中，說自己是舞蹈高手，現場還跳一段，令莊凱勛、連俞涵、Janet笑開懷。（民視提供）

侯彥西見狀，也搞笑接話，稱自己以前是熱愛跳舞的B-BOY，會頭轉、鞍馬、風車、後空翻等地板動作，無奈歲月摧殘，現在只能「用手指頭轉」，此話一出，令全場笑翻。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法