白冰冰突伸手摸男星臉頰猛虧！黃文星竟嚇呆
白冰冰伸手摸黃文星稱讚他很白。（民視提供）
〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週主題「最hito百萬金曲經典傳唱」來歡迎「漂亮寶貝」王瑞霞以及八點檔人氣男主角黃文星，一出場白冰冰就提到王瑞霞當年由已故歌手陳一郎手把手帶著上遍大小通告，甜美外型讓大家看得茫酥酥，還被封為「漂亮寶貝」，一出場與人氣男主角黃文星合唱《一生只愛你一個》，並與莊振凱帶來《阿霞相思曲》以及百萬金曲《用心等待你》讓全場聽得如癡如醉。
王瑞霞（左）與黃文星上節目。（民視提供）
提到首次合作黃文星，王瑞霞說跟很多男星合唱，但這位八點檔小生怎麼這麼酷，眼神不動如山，唱情歌幾乎都不看她，讓黃文星急得說：「有啦！唱到最後一句（有看）」，超直男回應讓全場笑翻。
請繼續往下閱讀...
白冰冰（左）、郭忠祐。（民視提供）
眾星登白冰冰（中）節目。（民視提供）
白冰冰說這「另類搭配」的大牌秀怎麼這麼搭，白冰冰還忍不住摸黃文星的臉說：「個性這麼Man怎麼皮膚這麼白」，讓黃文星嚇得突然往後躲，超Man的他笑場說：「剛好最近沒拍戲出外景曬太陽」，難得看到黃文星可愛的一面。
