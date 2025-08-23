才爆婚變粿粿！范姜彥豐緊牽啦啦隊女神被拍 女方被撩得體無完膚

〔記者陽昕翰／台北報導〕范姜彥豐與粿粿驚爆婚變，至今仍未對外回應。巧合的是，近來他跨刀拍攝MV，與另一名啦啦隊女神俐蓁合作，飾演情侶的兩人有許多親密接觸，甚至有轉圈撲進懷裡的浪漫情節。

范姜彥豐與啦啦隊女神俐蓁上演浪漫牽手。（XG娛樂提供）

俐蓁來自職籃啦啦隊，擁有甜美外表與魔鬼身材，推出唱跳新歌《遇見愛》，靈感爆發3天內完成填詞。她表示：「這首歌很適合夏天，愛情就像夏天一樣的冒險，既浪漫又帶點勇敢。」

這是俐蓁首次挑戰唱跳，舞蹈由嘻小瓜編排，設計「追愛舞」融入愛心與俏皮手勢。MV由前TOP1成員斯辰執導，范姜彥豐擔任男主角。

俐蓁推出唱跳新歌《遇見愛》。（XG娛樂提供）

對於合作，俐蓁笑說：「范姜真的太帥了，要看著對方眼睛笑跟互動，緊張到整個人非常僵硬。還好范姜很專業，很會帶氣氛，是個很溫暖又穩重的人。」

范姜彥豐與啦啦隊女神俐蓁親密互動。（XG娛樂提供）

在MV裡，兩人除了自然聊天、牽手，俐蓁還有轉圈笑著撲進范姜懷裡的畫面。她開玩笑說：「還好我把持得住，不然差點愛上！」

對於俐蓁的表現，斯辰給予70分的高分，並爆料「基本上范姜被她撩的體無完膚，基本上只要戀愛戲就不用我刁戲！」

