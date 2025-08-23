偶爾遲到但一定會到！超犀利趴真的來了 地點確定南移

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天領軍的超犀利趴，向來是歌迷期待的夏天音樂盛事，不過眼看8月即將結束，超犀利趴卻沒動靜，之前有傳言今年改至10月登場，地點也將由台北南移到高雄，而超犀利趴「吉祥物」超犀利龍在社群發布的一段影片，終於明確證實今年這場音樂盛事將久違回到港都高雄。

超犀利趴粉絲頁透過超犀利龍口吻談到：「我睡飽了！可以粗企玩了！」並提到：「不好意思我賴床了一下，偶爾遲到但一定會到。」這訊息讓粉絲興奮不已，今年將是超犀利趴第十四屆，因此影片最後超犀利龍跳上了高雄知名地標龍虎塔，並在右上角出現「Hi 2025 00014」，數字密碼證實第十四屆的超犀利趴即將在高雄登場。

五月天領軍的超犀利趴，是許多粉絲期待的音樂盛事。（相信音樂提供）

傳言今年超犀利趴將在10月4、5日於高雄巨蛋舉行，對此，五月天所屬相信音樂回應：「有確定消息會再公布，所有訊息請關注官方社群。」

