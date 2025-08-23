晴時多雲

娛樂 音樂

又出事了！鬼月剛到黃明志害小女孩崩潰大哭 全場驚聲尖叫

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是民俗中的農曆七月鬼門開第一天，馬來西亞鬼才歌手黃明志又搞鬼，拍新歌MV竟把小女孩弄得崩潰大哭，過程中也讓小朋友們嚇到驚聲尖叫。

黃明志新專輯《小明與小志》中收錄新歌《Nenenenepupu》，歌曲走向卻從普通級到限制級，他與大馬沙登一校合唱團攜手合唱，歌曲前段聽來溫馨，中後段卻突然從純真版急速切換成暗黑版，赤裸呈現殘酷的大人世界，反差相當大。

黃明志在MV中變身殺人魔，還手捧塑膠蟑螂，嚇壞小朋友。（亞洲通文創提供）

拍攝MV時，小朋友看到滿地塑膠球玩性大發，黃明志說：「想玩丟球是不是？來，哥哥陪你們玩！」結果下一秒，他誤將一顆塑膠球擊中小女孩，她立刻大哭，拍攝中斷，黃明志用老派方式安撫：「不痛不痛，呼呼！」沒想到小女生哭得更大聲。

黃明志和小朋友合唱新歌，內容從溫馨變成暗黑。（亞洲通文創提供提供）

其實在MV還沒開拍前，黃明志就預言：「我就知道一定會出事！」因為這支MV集結了大群小朋友參與，對他來說小朋友雖可愛卻也是「拍攝最大挑戰」，坦言：「每次片場一堆小朋友，我的難度就翻倍！」果不其然，拍攝過程意外連連，場面一度失控。尤其是現場他化身電影經典殺人魔，戴著恐怖面具衝進兒童房間，手一灑，滿滿的塑膠蟑螂像雨點般落下，孩子們全都嚇得驚聲尖叫。

黃明志談到：「這首歌描寫社會的陰暗面並沒有什麼不好，因為每個人都需要有情緒發洩的出口。譬如打架被視為不對，但蜘蛛人也打架，只因他是正義象徵，就被解讀成英雄任務。」

點圖放大header
點圖放大body

