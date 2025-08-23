處暑撞鬼月不用怕 給你養生全攻略

〔記者胡如虹／台北報導〕8月23日鬼門開，同時也進入「處暑」的節氣，麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖是佛學、易經、國學老師，也是歌仔戲國寶楊麗花和名舞蹈家曹金鈴的佛學老師，特別分享「處暑」節氣的養生之道，讓大家平安健康喜樂的度過處暑鬼月。

處暑養生很重要。（彭繼祖老師提供）

彭繼祖老師表示，處暑，暑、秋之爭時，身體在兩個季節間拉扯，處於節氣交換時，最容易不舒服，會有一點兒吃不下、喝不下，水份流失較多，呼吸道會不舒服，身體會出現莫名的疲憊感，是身體在取得平衡時的一種過渡現象。

請繼續往下閱讀...

處暑，Stopping the heat，天氣雖熱，早晚會涼，穿件背心，要提防秋風涼爽而使得身體著涼，肺與大腸互為表裡，特別注意腹部保暖，否則容易腹瀉。這時容易「熱傷風、熱感冒」，會咳嗽、打噴嚏、肌肉痠軟無力。

歌仔戲國寶楊麗花和名舞蹈家曹金鈴的佛學老師彭繼祖（圖），分享處暑養生之道。（曹金鈴提供）

肺主氣，這時節全身容易發癢，多是肺的呼吸太淺；當肺氣弱時，肺積水，坐著不咳、躺下咳不已。肺氣到達不了末稍，則出現手指、腳趾發麻、僵硬的症狀。

因為處暑金（肺）生水（腎）比較困難，排便就乾燥、不順暢、泌尿系統不順，頻尿、雙腳浮腫。口乾舌燥、咽喉痛的狀態更明顯，鼻子也會不舒服。若脾胃火過旺時，嘴內的薄膜容易破，眼睛不舒服、肌肉痛。

口乾舌燥時，可舌頂上顎、眼睛往上看、下巴往上昂，感受唾液流出，生津潤喉。土（脾）生金（肺）時，吃下去的食物在轉化能量、運化不順時，就會反胃、嘔吐、腹瀉，要注意飲食的調合。

彭老師表示，這個時候的節氣保健重點在好好深呼吸、潤肺、通大腸。可以利用幾個方法強化、改善。

1、拇指側邊有肺經通過、食指側邊有大腸經通過，常常刮手或往前揉，可改善呼吸道、鼻子不舒服的情況。

2、拍「陰陵泉」，讓土（脾）生金（肺）順暢。如何找到陰陵泉的位置？可將膝蓋彎曲，用手指沿著小腿脛骨內側向上推，在膝關節下方凹陷處即可觸碰到陰陵泉穴，按壓時會有酸脹感。

3、喝菊普茶。去除胃火的燥熱，調整脾土（去除硬脾氣），同時清理肺部。下午3點到5點之間喝些普洱茶，給身體能量把膀胱經的末稍清理乾淨、把多餘的能量清出去，對身體的清爽有加分。

4、處暑，對應胸椎第1椎，影響食道、氣管。胸椎第1椎的神經，可調整支氣管性氣喘、咳嗽、呼吸不順、手腕疼痛。所以拍背部，把肺震動開來，用震動方式，讓肺泡的沾黏物清理出來，對整個肺腔的垃圾清除很有幫助，呼吸道也都舒服了。

彭老師說處暑，進入秋天的節氣，要遠離夏日了，喝些菊花茶去去火氣、吃些白木耳蓮子讓肺清爽，多加強深呼吸的力度讓肺活量大些；多走走路，每天走路30分鐘，增加腳的力量，增強心肺功能。然後趁著秋高氣爽，到戶外走走，秋天走氣、開心逍遙遊，既感受天地之美，也讓身體更健康。

相關新聞

楊麗花和曹金鈴的佛學老師說不限宗教 鬼門一開這麼做

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法