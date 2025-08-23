晴時多雲

《我們六個》核彈級鏡頭內幕曝光！馬志翔「一句台詞」逼哭全場

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬志翔、天心主演的大愛劇《我們六個》，劇情宛如文學巨著《苦兒流浪記》般波瀾壯闊，六個孩子展開一場史詩級的人生逆襲。這段真實發生的「荒謬人生」，連編劇都難以架構，全劇共12集，僅兩週就播畢，讓觀眾意猶未盡，紛紛表示「會繼續重刷」，甚至不少原本不追劇的人也被推坑，直呼「好真實、好震撼」。劇中人物真實存在，勇敢分享生命歷程，而主創團隊從導演、編劇、美術到音樂都傾盡全力，不辜負六個孩子的血淚人生。

馬志翔認為自己在《我們六個》的角色是「可恨之人，必有可憐之處」。（大愛提供）馬志翔認為自己在《我們六個》的角色是「可恨之人，必有可憐之處」。（大愛提供）

飾演一家之主「林達生」的馬志翔，在研讀劇本時就苦惱如何詮釋角色，最後體悟「可恨之人，必有可憐之處」，果然成功走入觀眾心中。馬志翔的太太還透露，他常刻意延後出門運動，只為避開《我們六個》的播出時段，「因為這個時間大家都在盯著電視看」。

導演王傳宗則表示，雖然自己沒演過戲，但馬志翔以演員角度給出的建議總是一針見血，也常站在導演立場幫忙釐清角色情感。第11集的「核彈級鏡頭」正是馬志翔提議：雖然父親角色一路做盡壞事，但仍需保留一絲內疚與不捨。於是設計了他一跛一跛走入鏡頭，回頭對秋伶說「爸爸對不起」，並揮手要她快回家。王傳宗坦言：「坐在監看器前的我，心頭被震了一下。」

天心（右）在《我們六個》帶女兒在教堂禱告。（大愛提供）天心（右）在《我們六個》帶女兒在教堂禱告。（大愛提供）

與王傳宗相隔12年再度合作的天心，也首度接演大愛劇。她一度懷疑自己能否勝任，卻被導演肯定「劇本裡的郭富美，就是妳」，吃下定心丸。拍攝期間，天心在沉重戲份外，總是化身「開心果」，照顧全場情緒，展現前輩風範。從第三集開始，她和童年時期的六個孩子演繹出催淚場景，讓觀眾一再落淚。

長大後的六位演員則笑稱非常羨慕童年組能和馬志翔、天心對戲，因為兩人帶來的情感能量相當強烈。黃薇渟回憶，自己只在開拍第一天和開鏡儀式見到天心，因不好意思不敢多打擾；潘親御則笑說，其實天心一下戲就會和大家閒聊感情話題，現場氣氛轉換得很快。

