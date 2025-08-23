晴時多雲

蕾菈退團6年心路曝！談呼麻風波讓公司損失300萬

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「蕾菈」日前宣布退出團體「反骨男孩」，談到與團長酷炫提出解約的那一刻，她回憶臉書剛好跳出兩人簽約的回顧貼文，讓她瞬間淚崩，「沒有刻意安排，一切就是這麼剛好。」蕾菈感性表示，自己在團內6年經歷了許多事情，最後仍不忘向酷炫喊話：「你永遠會是我哥哥。」

蕾菈與老公湯宇曾捲入呼麻風波。（翻攝IG）蕾菈與老公湯宇曾捲入呼麻風波。（翻攝IG）

回顧蕾菈過去最大的爭議，莫過於與老公湯宇捲入的呼麻風波。她曾在 YouTube 頻道邀請酷炫對談時提到，事件當時造成公司重大損失，酷炫也苦笑承認自己「不太敢看數字」，但實際金額大約落在300萬元左右。

儘管如此，酷炫並未因此萌生解約念頭，反而認為蕾菈在公司期間同樣替他賺進不少，「這種事就是互相，出事了更要陪伴彼此。」這份體諒也讓蕾菈十分感動，她直言，正是因為經歷這場風波，她才更清楚誰才是真正會在關鍵時刻伸手相助的朋友。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

