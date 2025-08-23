晴時多雲

娛樂 電視

沈玉琳罹血癌再發聲！最新病況曝光 親表態「暫不會客」

〔記者邱奕欽／台北報導〕沈玉琳證實自己罹患俗稱血癌的白血病後，他昨（22日）再度發聲透露治療進展相當順利，語氣中更充滿信心，直言「很快就能跟大家見面」，不過由於醫師提醒治療過程中最怕感染，因此他暫時婉拒親友探視，全心專注對抗病魔，以樂觀態度安撫粉絲的擔心。對此，「王牌經紀人」孫德榮曝光2人私下的對話，沈玉琳表明「暫不會客」，原因全曝光。

沈玉琳目前因感染風險「暫不會客」。（資料照，記者王文麟攝）沈玉琳目前因感染風險「暫不會客」。（資料照，記者王文麟攝）

曾在2013年確診膀胱癌三期的資深經紀人孫德榮，第一時間向沈玉琳表達關心，他回憶當年甚至必須動刀切取部分大腸來打造人工膀胱，近來又因脊椎病變接受長達9小時高風險手術，幸好最終順利完成。深知抗癌辛苦，孫德榮特地私訊沈玉琳叮嚀飲食千萬別忌口，「有營養、有體力就可以對抗病魔」，並勉勵「沈玉琳是不容易被打倒的，你要有絕對的信心，這場仗你非贏不可。」

孫德榮曝光與沈玉琳的私下對話。（翻攝自臉書）孫德榮曝光與沈玉琳的私下對話。（翻攝自臉書）

正在接受化療的沈玉琳，也親自回覆訊息感謝鼓勵，他坦言目前因感染風險「暫不會客」，但能用文字報平安已讓好友安心不少。孫德榮見到回覆後，直呼這是自己今天「最開心的事情」，更溫情喊話「玉琳我等你回來，也很希望能去醫院看看你，我對你實在很思念。」2人相互打氣的互動，展現出演藝圈患難見真情的一面。

