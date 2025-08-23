小布x阿湯哥兩大男神都獻出超狂即興演出！搏命熱賣動作爽片飆速上架

〔記者許世穎／台北報導〕台灣大哥大MyVideo 8月強片從噴射賽車飆到未來科幻戰場，片單熱度全面開爆！「小布」布萊德彼特和「阿湯哥」湯姆克魯斯分別主演、並稱霸好萊塢電影今年在台灣年度票房冠亞軍的《F1電影》和《不可能的任務：最終清算》皆飆速上架，兩人還不約而同獻出超猛即興演出。

「阿湯哥」湯姆克魯斯（右）今年現身《F1電影》力挺布萊德彼特，該片和阿湯哥主演的《不可能的任務：最終清算》稱霸台灣票房。

稱霸今年好萊塢電影在台票房的《F1電影》，不只在劇情上刺激，拍攝現場更驚險！日前小布接受《娛樂週刊》時透露，他首次實地上賽道拍攝時，攝影剛開機，耳機通訊卻突然失靈，當下只能硬著頭皮開上賽道。回憶當時場景，小布沒有辦法聽到導演任何指令，只能憑著排練記憶與臨場反應完成整段飆車戲，這一幕也讓全場共演演員聽完驚呼連連。

布萊德彼特在《F1電影》硬著頭皮開上賽道，讓共演演員聽完驚呼連連。

面對通訊故障、現場觀眾滿場的拍攝壓力，小布不但完成賽道戲碼，還照劇本演出整場戲！他笑說：「幸好我們彩排了夠多次，我只能靠記憶『自由發揮』，但也只能上了啊！」共演的哈維爾巴登聽完驚問：「你還能繼續演？你還講台詞？」小布點頭表示自己照樣維持節奏演出，讓所有人佩服不已。

阿湯哥則是在《不可能的任務：最終清算》搏命演出，在最新釋出的電影數位版幕後訪談中，導演克里斯多夫麥奎里透露，阿湯哥在拍攝雙翼飛機打鬥戲時，整個人倒吊在安全帶上，飛機上下翻轉時，因劇烈拉扯導致手指關節脫臼、雙手腫脹，更誇張的是，那一下撞擊差點讓他背部折斷！

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》即興加碼演出。

驚人的是，這一撞還是阿湯哥自己即興加碼，導演苦笑回憶：「他說『我覺得我們需要那一下撞擊感』，但我根本沒要求他這麼做啊！」專業過頭的阿湯哥，也讓導演忍不住心疼：「那段真的是...看得都痛。」

除了上述兩部動作強作，還有《超人》搶先版、災難續作《28年毀滅倒數》搶先版、恐怖AI再升級的《窒友梅根2.0》搶先版、經典重啟《侏羅紀世界：重生》搶先版，也全都於MyVideo飆速上架，讓觀眾一飽動作視覺饗宴。

