娛樂 電影

華倫太太腿軟演到身心俱疲！《厲陰宅》鬼門開驚喜公布1+4超狂聯映

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「鬼王」溫子仁打造的經典恐怖電影最終章《厲陰宅：最終聖事》發布幕後花絮，細數《厲陰宅》宇宙問世至今12年以來，以創意為影迷帶來對各種事物的深層恐懼，瞬間勾起影迷心中的PTSD（創傷後壓力症候群）。

派屈克威爾森（左）和薇拉法蜜嘉將在《厲陰宅：最終聖事》進行最後的大銀幕冒險。（華納兄弟提供）派屈克威爾森（左）和薇拉法蜜嘉將在《厲陰宅：最終聖事》進行最後的大銀幕冒險。（華納兄弟提供）

風靡全球12年的恐怖片系列《厲陰宅》，自2013年問世以來，每部電影都改編自轟動全球的經典靈異事件，首部曲《厲陰宅》聚焦1971年發生的「羅德島鬼屋事件」、《厲陰宅2》揭開英國十大鬼屋之一的「恩菲爾德騷靈事件」，《厲陰宅3：是惡魔逼我的》則轉向靈異犯罪案件「厄恩夏恩強生審判事件」，為熱愛靈異題材的影迷帶來驚喜不斷的刺激體驗。

《厲陰宅》宇宙更在過去12年間，為觀眾帶來12種PTSD的恐懼來源：包含害怕娃娃、害怕密閉空間、害怕火焰、害怕鮮血等，系列新作《厲陰宅：最終聖事》預告中更曝光惡靈最新的藏身處，竟是躲在生活中常見的鏡子裡，並出奇不意地破鏡索命，可說是為觀眾帶來滿滿的PTSD，堪稱本世代的恐怖片經典之作。

而在《厲陰宅》系列中飾演「華倫夫婦」而聲名大噪的演員派屈克威爾森、薇拉法蜜嘉，更成為許多影迷心中最棒的銀幕搭檔，兩人在大銀幕的冒險即將在即將上映的新片《厲陰宅：最終聖事》走向結局。溫子仁感性表示「這部片對我而言是一個時代的終結，這有點悲喜交加，但天下無不散的筵席。」

飾演「華倫太太」的薇拉也特別向粉絲預告「這次遇到的惡靈絕對是有史以來最強大、也最邪惡！」她透露「《厲陰宅：最終聖事》時的華倫夫婦，已經從業數十年，承受了許多大眾給予的壓力，早已身心俱疲」，此時的華倫夫婦可說是歷年來最脆弱的狀態，不料潛藏在「史慕爾家」的惡靈不僅傷害無辜的一家八口，更狡詐地對華倫夫婦的女兒伸出魔爪，逼得他們只能團結反擊。

薇拉法蜜嘉在《厲陰宅：最終聖事》整個人腿軟跌坐在血泊中。（華納兄弟提供）薇拉法蜜嘉在《厲陰宅：最終聖事》整個人腿軟跌坐在血泊中。（華納兄弟提供）

日前發布的預告中也能看到薇拉法蜜嘉在陰暗的地下室遭到惡鬼襲擊，整個人腿軟跌坐在血泊中，撕心裂肺地呼喊先生的名字，讓觀眾完全感受到角色深刻的絕望感，絕對是影迷不可錯過的精彩最終章。

《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema、SCREENX版同步在台上映，9月3日將在台舉辦「有始有終」特別場，一次聯映首集《厲陰宅》與最新篇章《厲陰宅：最終聖事》，讓鐵粉能搶先進戲院見證華倫夫婦最初與最後的大銀幕身影，購票即可獲得「厲陰宅宇宙典藏筆記本組」與「見證惡靈A3海報」，購票詳情請洽秀泰影城、美麗華影城。

《厲陰宅》+《厲陰宅：最終聖事》有始有終 聯映特別場花絮：

