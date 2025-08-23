晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

最強老爸飆戲一代波神性感炙熱 連恩尼遜《脫線神探》搞笑竟靠一本正經

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「最強老爸」連恩尼遜一改硬漢銀幕形象，在動作喜劇《脫線神探》以黑色幽默與惡搞警探故事掀起笑彈風暴，在北美上映後叫好叫座，上映3週累積票房已達4409萬美金（約台幣13.38億元），全球也大賣7499萬美金（約台幣22.76億元）。該片延續「白頭神探」經典喜劇系列，包括1988年《笑彈龍虎榜》、1991年《站在子彈上的男人》以及1994年《脫線總動員》，連恩接棒已故的喜劇男星萊斯里尼爾森搞笑演出。

連恩尼遜（左）在《脫線神探》和潘蜜拉安德森火花四射。（UIP提供）連恩尼遜（左）在《脫線神探》和潘蜜拉安德森火花四射。（UIP提供）

曾創造出《蓋酷家族》及《熊麻吉》系列的製片塞斯麥克法蘭透露，第一次跟連恩談的時候，連恩就直接說自己不是喜劇演員，這不是他的專業。「如果我們有這樣的共識，那麼我會把劇本上的台詞當作戲劇來演，讓它因為我的表演方式而變得好笑。」連恩如此說道，讓塞斯直說：「他很聰明，也非常了解自己的優勢與能耐。」

連恩也分享：「塞斯是我的老朋友，他幾年前打電話給我，提出要我演這個角色的重啟版，我說我有興趣，就這麼簡單。」談到角色他說：「小法蘭克雷賓是一名非常投入的警探，但卻經常出糗。他不是笨蛋，但帶著一點天真，常常把事情做錯，但始終抱持正確的態度。這也讓他陷入許多令人啼笑皆非的情況，最後得用一種既笨拙又搞笑的方式想辦法脫身。」

潘蜜拉安德森在《脫線神探》被連恩尼遜大讚是「致命尤物」。（UIP提供）潘蜜拉安德森在《脫線神探》被連恩尼遜大讚是「致命尤物」。（UIP提供）

導演艾基瓦薛佛也說：「連恩是少數仍保有老派銀幕巨星風範的男主角，他有那份氣場。而且他完全明白該怎麼做，所以才會這麼期待參與演出。」製片艾瑞卡哈金斯也表示：「連恩因《即刻救援》系列塑造了強悍、複雜又正直的銀幕形象，他是一位成熟、有品味的經典巨星。讓他來演瘋狂又搞笑的角色，實在令人興奮。他明白自己的任務就是『一本正經地演』，這反差正是笑點所在。」

至於女主角「貝絲」則由一代波神潘蜜拉安德森飾演，哈金斯表示，她是劇組最早敲定的人選，能一眼讓觀眾理解角色定位。塞斯認為潘蜜拉誠懇又帶有5、60年代的復古氣質，宛如瑪麗蓮夢露般天生具備魅力。潘蜜拉則直言，繼戲劇演出後挑戰高強度喜劇，是一個令人興奮的轉變。

潘蜜拉與連恩的化學反應也成為看點。薛佛形容他們「火花四射、性感炙熱」，哈金斯則說兩人站在一起就像經典雕塑般震撼。連恩更大讚潘蜜拉是「致命尤物」，性感、美麗又有趣，合作下來甚至成了好友。

潘蜜拉則回憶第一次見連恩時緊張到發抖，但很快被他紳士般的風度打動，「他溫柔、慷慨，讓人忍不住愛上他。」她也把握機會向這位資深巨星學習，「我就像海綿一樣吸收，不論在鏡頭前或私下，他的專業都讓我獲益良多。」《脫線神探》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中