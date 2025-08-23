最強老爸飆戲一代波神性感炙熱 連恩尼遜《脫線神探》搞笑竟靠一本正經

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「最強老爸」連恩尼遜一改硬漢銀幕形象，在動作喜劇《脫線神探》以黑色幽默與惡搞警探故事掀起笑彈風暴，在北美上映後叫好叫座，上映3週累積票房已達4409萬美金（約台幣13.38億元），全球也大賣7499萬美金（約台幣22.76億元）。該片延續「白頭神探」經典喜劇系列，包括1988年《笑彈龍虎榜》、1991年《站在子彈上的男人》以及1994年《脫線總動員》，連恩接棒已故的喜劇男星萊斯里尼爾森搞笑演出。

連恩尼遜（左）在《脫線神探》和潘蜜拉安德森火花四射。（UIP提供）

曾創造出《蓋酷家族》及《熊麻吉》系列的製片塞斯麥克法蘭透露，第一次跟連恩談的時候，連恩就直接說自己不是喜劇演員，這不是他的專業。「如果我們有這樣的共識，那麼我會把劇本上的台詞當作戲劇來演，讓它因為我的表演方式而變得好笑。」連恩如此說道，讓塞斯直說：「他很聰明，也非常了解自己的優勢與能耐。」

連恩也分享：「塞斯是我的老朋友，他幾年前打電話給我，提出要我演這個角色的重啟版，我說我有興趣，就這麼簡單。」談到角色他說：「小法蘭克雷賓是一名非常投入的警探，但卻經常出糗。他不是笨蛋，但帶著一點天真，常常把事情做錯，但始終抱持正確的態度。這也讓他陷入許多令人啼笑皆非的情況，最後得用一種既笨拙又搞笑的方式想辦法脫身。」

潘蜜拉安德森在《脫線神探》被連恩尼遜大讚是「致命尤物」。（UIP提供）

導演艾基瓦薛佛也說：「連恩是少數仍保有老派銀幕巨星風範的男主角，他有那份氣場。而且他完全明白該怎麼做，所以才會這麼期待參與演出。」製片艾瑞卡哈金斯也表示：「連恩因《即刻救援》系列塑造了強悍、複雜又正直的銀幕形象，他是一位成熟、有品味的經典巨星。讓他來演瘋狂又搞笑的角色，實在令人興奮。他明白自己的任務就是『一本正經地演』，這反差正是笑點所在。」

至於女主角「貝絲」則由一代波神潘蜜拉安德森飾演，哈金斯表示，她是劇組最早敲定的人選，能一眼讓觀眾理解角色定位。塞斯認為潘蜜拉誠懇又帶有5、60年代的復古氣質，宛如瑪麗蓮夢露般天生具備魅力。潘蜜拉則直言，繼戲劇演出後挑戰高強度喜劇，是一個令人興奮的轉變。

潘蜜拉與連恩的化學反應也成為看點。薛佛形容他們「火花四射、性感炙熱」，哈金斯則說兩人站在一起就像經典雕塑般震撼。連恩更大讚潘蜜拉是「致命尤物」，性感、美麗又有趣，合作下來甚至成了好友。

潘蜜拉則回憶第一次見連恩時緊張到發抖，但很快被他紳士般的風度打動，「他溫柔、慷慨，讓人忍不住愛上他。」她也把握機會向這位資深巨星學習，「我就像海綿一樣吸收，不論在鏡頭前或私下，他的專業都讓我獲益良多。」《脫線神探》已在台上映。

