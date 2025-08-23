不輸蔡依林！「兒童界巨星」拚9點半前入睡 「五月花」成員好奇成果

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林近期在Podcast節目《Pleasure Talks》分享作息，關於她晚上9點半入睡這一點，引起很多討論，曾和Jolin同台演出，戲稱是「五月花」組合的五月天貝斯手瑪莎，這幾天也聊到這話題。

瑪莎（左）好奇如果學習蔡依林（右三）調整作息還來得及嗎。（資料照，相信音樂提供）

瑪莎在社群開玩笑發問：「（晚上）9:30了，我該去睡了嗎？有用嗎？來得及嗎？」主要是Jolin曾提到，某次早早入睡，隔天起床覺得變美了，因此她的新作息時間，可以讓人變美這一點，連瑪莎也感到好奇，笑稱若自己早睡還來得及達到這效果嗎？

巧虎也想和蔡依林一樣早早入睡。（翻攝自臉書）

Jolin是流行音樂界巨星，一舉一動受矚目，現在連「兒童界巨星」巧虎也和Jolin的早睡話題有連結，巧虎在社群貼出躺床準備睡覺照片，還談到：「蔡依林姐姐，我等不到9:30了，我先睡嘍！」發文有超過5萬人按讚，回響很大，畢竟巧虎是很多人成長過程中的好朋友，也是很多小朋友的好榜樣，巧虎乖乖早點睡，和Jolin的分享一樣有帶動正常作息效果。

