晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

陳綺貞羅時豐「同一級」驚呆全網！阿信與陳隨意同年同月生

〔記者陳慧玲／台北報導〕雖然很多女生都把年齡當成「不能說的秘密」，但身為公眾人物，什麼都逃不開「維基百科」，女星年齡一查就有。只是這兩天網友熱烈討論的是文青女神陳綺貞的年齡，主要是有網友驚覺陳綺貞和羅時豐原來在年齡層上已屬於「同一級」，不少網友直呼驚呆了！

阿信（右）與陳綺貞的年齡話題，這幾天成為網友討論焦點。（資料照，相信音樂提供）阿信（右）與陳綺貞的年齡話題，這幾天成為網友討論焦點。（資料照，相信音樂提供）

有網友在社群發文，發現羅時豐今年57歲，沒想到陳綺貞也50歲了，大呼不可思議，驚訝問：「這兩個人不是不同年代的人嗎？」沒料到兩人都是「50+」，不少網友留言討論，很多人以為羅時豐60多歲了，還有網友笑稱光是聽羅時豐唱「感冒用斯斯...」好像都聽了30年了（實際上是2003年代言的廣告），網友分析，主要羅時豐出道得早，讓有些人誤以為他年齡應該更大，沒想到其實和陳綺貞都是5字頭藝人。

羅時豐實際年齡比網友想像得小一些。（資料照，寬寬整合行銷提供）羅時豐實際年齡比網友想像得小一些。（資料照，寬寬整合行銷提供）

羅時豐出道40年，陳綺貞出道約27年，很多網友覺得不可思議，完全沒料到心中的女神已經邁入50知天命階段。年齡話題也誘發大家的好奇心，於是有網友再找出平常看似沒有交集的五月天主唱阿信，還有台語歌手「總鋪師歌王」陳隨意，發現他們竟然是同年同月生，阿信生日是1975年12月6日，陳隨意則是1975年12月14日，阿信年紀還比陳隨意大幾天，這特別的對比，同樣讓網友覺得意外。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中