陳綺貞羅時豐「同一級」驚呆全網！阿信與陳隨意同年同月生

〔記者陳慧玲／台北報導〕雖然很多女生都把年齡當成「不能說的秘密」，但身為公眾人物，什麼都逃不開「維基百科」，女星年齡一查就有。只是這兩天網友熱烈討論的是文青女神陳綺貞的年齡，主要是有網友驚覺陳綺貞和羅時豐原來在年齡層上已屬於「同一級」，不少網友直呼驚呆了！

阿信（右）與陳綺貞的年齡話題，這幾天成為網友討論焦點。（資料照，相信音樂提供）

有網友在社群發文，發現羅時豐今年57歲，沒想到陳綺貞也50歲了，大呼不可思議，驚訝問：「這兩個人不是不同年代的人嗎？」沒料到兩人都是「50+」，不少網友留言討論，很多人以為羅時豐60多歲了，還有網友笑稱光是聽羅時豐唱「感冒用斯斯...」好像都聽了30年了（實際上是2003年代言的廣告），網友分析，主要羅時豐出道得早，讓有些人誤以為他年齡應該更大，沒想到其實和陳綺貞都是5字頭藝人。

羅時豐實際年齡比網友想像得小一些。（資料照，寬寬整合行銷提供）

羅時豐出道40年，陳綺貞出道約27年，很多網友覺得不可思議，完全沒料到心中的女神已經邁入50知天命階段。年齡話題也誘發大家的好奇心，於是有網友再找出平常看似沒有交集的五月天主唱阿信，還有台語歌手「總鋪師歌王」陳隨意，發現他們竟然是同年同月生，阿信生日是1975年12月6日，陳隨意則是1975年12月14日，阿信年紀還比陳隨意大幾天，這特別的對比，同樣讓網友覺得意外。

