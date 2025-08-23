晴時多雲

娛樂 音樂

大人界的巧虎！蔡依林9點半睡覺被醫生讚爆 大咖巨星響應發聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林日前在Podcast節目公開分享自己的養生秘訣，坦言每天晚上9點半就上床睡覺，發現早睡能讓自己變得更漂亮。天后的私下作息一曝光，吸引許多粉絲效法，不少醫生更在社群誇讚她根本是「大人界的巧虎」，帶動網友養成早睡的好習慣。

蔡依林帶起早睡風潮。（凌時差提供）蔡依林帶起早睡風潮。（凌時差提供）

除了早睡，Jolin之前就透露每天會喝下約2800c.c.的水，就連搭飛機時也堅持喝38度的溫水，超健康的生活方式成為話題。

謝金燕效法蔡依林早睡。（翻攝IG）謝金燕效法蔡依林早睡。（翻攝IG）

對於這股「早睡風潮」，還有許多大咖藝人響應跟著討論。五月天瑪莎在社群好奇發問：「9:30了，我該去睡了嗎？有用嗎？來得及嗎？」謝金燕昨晚則表示：「每天都好難喔，但我堅信睡一覺起來，明天又是翻新的一天，好的能量從好好睡覺開始。已經晚了Jolin半個多小時了，我要衝了！」

兒童界偶像巧虎公開發聲。（翻攝IG）兒童界偶像巧虎公開發聲。（翻攝IG）

有趣的是，就連兒童界的大咖巨星「巧虎」也跟著發聲，在Threads上曬出就寢照，發文直呼：「蔡依林姐姐，我等不到9:30，我先睡囉。」讓網友瘋狂點讚。

