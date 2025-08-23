晴時多雲

娛樂 最新消息

《凡人修仙傳》楊洋首曝左腳嚴重腿傷 認了：需復健一輩子

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋近期憑藉新劇《凡人修仙傳》再度翻紅，該劇在Netflix台灣排行榜上佔據前十名，口碑叫好叫座。但楊洋近日在節目《給我5分鐘的時間》首度透露自己至今仍在持續復健，甚至可能得復健一輩子，因此未來恐怕難再挑戰高難度動作，讓粉絲又心疼又擔憂。外界也推測《凡人修仙傳》續集可能見不到他的身影，甚至面臨難產。

楊洋近期憑藉新劇《凡人修仙傳》再度翻紅。（翻攝自微博）楊洋近期憑藉新劇《凡人修仙傳》再度翻紅。（翻攝自微博）

楊洋在節目中提到左腿的問題約在一年前浮現，一開始只是輕微不適，他並未在意，直到後來嚴重到連坐著都會疼痛，才不得不就醫。檢查結果顯示，他的髖關節出現「撞擊綜合症」，醫師為他動了一場小手術，在左腿放入3根可吸收的骨釘。

而手術後，他長時間無法運動，眼看左腿肌肉迅速萎縮，比右腿明顯細了一圈，讓他一度恐懼「自己是不是不能走路了」。不過楊洋並未因此氣餒，反而告訴自己：「失落是成長的機會。」

其實，楊洋的傷病早有跡象。他曾在綜藝節目《花兒與少年》中透露小時候因舞蹈訓練留下舊傷，導致他經常性扭傷。拍戲期間也狀況不斷，像是曾被沉重的電纜砸傷。2023年拍攝《凡人修仙傳》時，就有網友目擊他穿著戲服一拐一拐走路，當時外界以為只是小傷，如今才得知他是強忍著完成拍攝，直到殺青才接受治療。

點圖放大header
點圖放大body

