娛樂 最新消息

60歲楊繡惠豁出去！挑戰極限滑水運動 短今泳衣火辣出場

楊繡惠（右一）60年來首次滑水挑戰。（民視提供）楊繡惠（右一）60年來首次滑水挑戰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》日前來到高雄左營，一開場，主持人就在龍虎塔前熱情開跳恰恰，來賓短今更是身穿高開衩舞服，與「16歲左營之光」郭品勳火辣對跳鬥牛舞，氣氛瞬間嗨翻。阿翔激動表示：「我們可以說是全台第一個在龍虎塔跳國標的人啦！」

籃籃介紹台灣之光戴資穎便是高雄左營人，這時楊繡惠忽然激動模仿豬哥亮，原來大家熟識的豬大哥也出生於左營。本集帶領大家挑戰國標舞的郭品勳年僅16歲，更曾在14歲就拿下WDSF公開賽青少年、青年拉丁舞雙料冠軍，讓主持群驚呼：「左營果然臥虎藏龍！」

短今（左二）穿著火辣泳裝登場。（民視提供）短今（左二）穿著火辣泳裝登場。（民視提供）

感受完國標舞的熱情，籃籃便帶領眾人前往「全台首座纜繩滑水場」，其中，短今還穿著從未亮相過的泳衣火辣出場，一段性感的走秀，瞬間驚艷全場。而面對極限滑水運動，楊繡惠不忍詢問這樣的運動是否有年齡的限制？沒想到老闆竟表示滑水運動從8歲至70多歲都能夠嘗試，也因此楊繡惠也展開60年來首次滑水挑戰！

籃籃與短今首次挑戰跪板，皆都輕鬆成功，於是眾人喚來60歲的楊繡惠來挑戰，沒想到，楊繡惠第一次挑戰便成功過，讓大家直呼好厲害，她分享成功祕訣，就是一上板便心裡默念「叫我第一名！叫我第一名！」看見所有人都成功的阿翔信心倍增，直接跳跪板感受站板，結果卻在剛出發時就摔入水裡，逗得全場哈哈大笑。

