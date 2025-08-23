曾子余入伍訓練受挫落淚！放手機「星兵」眼眶紅

孫其君（左起）、顏佑庭、林亭翰、蓋瑞，星兵們淚灑現場。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《九條好漢在一班》最新一集，星兵們迎來情感與體能的雙重考驗。首先是挑戰高難度「五百障礙超越訓練」，操課教官指出課程極耗體能且高風險，班長黃鐙輝親自示範爬竿，並透露：「受訓前我自我要求練了一個多月，確定自己能做才安心，因為如果我不行，星兵也不會相信訓練的真實性。」

星兵們幾乎全員順利過關，教官盛讚：「才進來第五天能做到這樣，真的很棒！」，然而曾子余每關表現不理想，難掩受挫情緒，仍不服輸拚盡全力，教官也徵詢志願挑戰全程測試，阿夫與潘君侖主動示範，熱血拚戰的畫面令人動容，黃恩賜細心協助體力耗竭的阿夫調整狀態，阿夫則自豪表示曾跑過五百障礙賽。

放福利回到營站後，曾子余因表現不佳淚崩，向陶晶瑩傾訴心情，曾子余總是用笑容掩飾脆弱，但回憶過往仍忍不住流下男兒淚，陶晶瑩以自身經驗鼓勵他：「這些都是成長的必修課。」，現場充滿真摯情誼與溫暖支持。

在訓練的空檔，星兵們好不容易盼到期待已久的「放手機」時刻，當星兵們終於拿回手機與家人、朋友、情人通話時，全場充滿溫馨歡笑與淚水，曾子余首先打給班長黃鐙輝老婆、同時也是他的經紀人報平安，孫其君熱淚盈眶，語帶感性的表示：「蠻累的、但我覺得很幸福，好久沒有這樣的感覺。」現場星兵與班長齊聲安慰，場面動人。

顏佑庭的妻子接到老公電話則是開玩笑說：「沒有顏佑庭在的日子都吃好睡好！」；潘君侖打給爸媽，結果爸爸卻笑著說：「沒有很想你！」，父子間的互動可愛又逗趣；孫綻也是第一時間打電話回家，媽媽表示：「一切平安就好！」

黃恩賜與女兒通話時忍不住紅了眼眶，而雲朵姐姐也回想起自己當年服役時，打電話給家人的回憶，一度情緒潰堤；阿夫也透過電話深情告白女友：「我真的很想你！我好愛你！」，讓久違的「放手機」聯絡時刻充滿溫暖。

