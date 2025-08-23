晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

真人版是錦戶亮演！台灣奧運國手力挺《擊浪青春》

《擊浪青春》改編日本同名暢銷小說，真人版由鈴木杏、錦戶亮主演。（希望影視提供）《擊浪青春》改編日本同名暢銷小說，真人版由鈴木杏、錦戶亮主演。（希望影視提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫電影《擊浪青春》集結雨宮天、伊藤美來、高橋李依、鬼頭明里、長谷川育美等超強配音陣容，描繪著一群全心投入划船競技的女高中生們的青春故事。前天（21日）因應好評加碼舉辦特映會，「台灣女子划船奧運國手」黃義婷也出席觀影。黃義婷也真情分享：「聽到自己做了20年的運動，被大家說是冷門的運動有點難過，所以希望大家看完這部電影因此對這項運動感到好奇的話，可以多關注這個賽事！我9月在日月潭有比賽喔！」同時為這部以划船社為題材的作品送上鼓勵與支持。

「台灣女子划船奧運國手」黃義婷出席《擊浪青春》特映會送上鼓勵與支持。（希望影視提供）「台灣女子划船奧運國手」黃義婷出席《擊浪青春》特映會送上鼓勵與支持。（希望影視提供）

《擊浪青春》改編自日本同名暢銷小說《がんばっていきまっしょい》，自出版以來便感動無數讀者，曾於1995年榮獲日本的「少爺文學獎」，歷經多次影視改編，始終跨越世代傳遞著熱血與青春的力量。1998年曾改編成由田中麗奈主演的電影，創下罕見的長期上映紀錄；2005年由關西電視台改編為電視連續劇，鈴木杏與錦戶亮主演，在全日本引發廣大共鳴與感動，而今製作成為動畫電影《擊浪青春》，更入圍有著「日本奧斯卡」之稱的第48屆日本電影學院獎最佳動畫片，與同批入選的《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、《劇場版排球少年！！ 垃圾場的決戰》、《驀然回首》等知名人氣作品共同角逐最佳動畫片。

《擊浪青春》聲優卡司集結雨宮天、伊藤美來、高橋李依、鬼頭明里、長谷川育美等超強配音陣容。（希望影視提供）《擊浪青春》聲優卡司集結雨宮天、伊藤美來、高橋李依、鬼頭明里、長谷川育美等超強配音陣容。（希望影視提供）

原著作者敷村良子開心的表示：「我的夢想，以理想的形式實現了。我高中時代的回憶，如今裝上動畫的翅膀飛向遼闊的世界，讓我感到興奮不已。」而導演櫻木優平曾是宮﨑駿御用CG導演，除了細膩描繪出小說中清新生動的人物，亦將故事背景——日本愛媛縣松山市的迷人景色，以現代動畫的方式呈現給觀眾，那些全心投入社團活動的年輕身影，即使時代改變，仍能熱烈觸動人心。

《擊浪青春》入圍第48屆「日本奧斯卡」，角逐最佳動畫片。（希望影視提供）《擊浪青春》入圍第48屆「日本奧斯卡」，角逐最佳動畫片。（希望影視提供）

《擊浪青春》劇情講述三津東高中的二年級生村上悅子一直過著沒有目標、沒有方向的高中生活，直到某天，一位名叫高橋梨衣奈的轉學生邀請她一同著手重建早已名存實亡的划船社。隨著青梅竹馬佐伯姬、同屆的兵頭妙子與井本真優美相繼入社，社員人數終於到齊，原本只是為了湊人數而加入的悅子，卻在與夥伴們相處的過程中，漸漸對這個社團產生了真正的情感。首次正式比賽當天，理想與現實的巨大落差讓團隊心灰意冷，就在大家幾乎放棄抵達終點的那一刻——悅子重新握起船槳，說道：「我想變得更厲害一點。」更多電影資訊請參考「希望影視行銷」粉絲團，《擊浪青春》預計9月5日在台上映，預售票同步熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中