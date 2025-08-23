晴時多雲

娛樂 最新消息

AV女優曝驚悚經歷5次！竟曾遭中年男子壓倒在床

「BLACK DIAMOND」廣瀨里緒菜（左起）、佐山愛、霜月瑠奈前往松菸。（無限暢通娛樂提供）「BLACK DIAMOND」廣瀨里緒菜（左起）、佐山愛、霜月瑠奈前往松菸。（無限暢通娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由日本AV女優組成的「BLACK DIAMOND」來台舉行見面會，周末兩天將與台粉相見歡。昨天（22日）是農曆鬼門開，廣瀨里緒菜笑稱不怕鬼，更怕台灣蟑螂，佐山愛笑說：「台灣人很親切，應該也會是親切的鬼吧！」

「BLACK DIAMOND」L.V（佐山愛）。（無限暢通娛樂提供）「BLACK DIAMOND」L.V（佐山愛）。（無限暢通娛樂提供）

她們昨從桃園機場直接與粉絲搭乘遊覽車到中正紀念堂，雖然小逛了松菸，不過3人最期待的是逛夜市，廣瀨里緒菜還用中文說出「珍珠奶茶」，佐山愛、廣瀨里緒菜放話挑戰香菜零食，霜月瑠奈則搖搖頭，表示「香菜的味道很像臭蟲」。

「BLACK DIAMOND」RIONA（廣瀨里緒菜）。（無限暢通娛樂提供）「BLACK DIAMOND」RIONA（廣瀨里緒菜）。（無限暢通娛樂提供）

聽聞正好是農曆7月，3人聽說又有「鬼月」之稱，嘖嘖稱奇，記者勸她們要早點回家、不能去游泳，3人驚呼「真的假的」。不過被問到蟑螂跟鬼比較怕哪個？廣瀨里緒菜表示自己有一點靈異體質，比起遇到蟑螂，寧可撞鬼，更直言「人比鬼更恐怖」；佐山愛則透露，這一輩子遭遇鬼壓床的經歷5次，且感受到對方是中年男子或者小女孩。

「BLACK DIAMOND」RUNA（霜月瑠奈）。（無限暢通娛樂提供）「BLACK DIAMOND」RUNA（霜月瑠奈）。（無限暢通娛樂提供）

佐山愛剛拍完引退作，結束長達18年的AV生涯。她昨天哭著說：「光是想到粉絲看著我的引退作會有點寂寞、難過，就覺得很抱歉，但最想說的還是感謝。」昨天遇到的台粉從出道就支持她到現在，佐山愛遺憾先前沒有很多機會跟海外粉絲見面，不過她今年11月將帶著電影參加金馬影展，請大家繼續支持。

