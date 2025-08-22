晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

二度擦身金曲歌王 男星沈寂5年 預告台南露面

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025浪人祭Vagabond Festival」公布最新一波卡司，包括「Who Cares」胡凱兒、東京雙人搖滾組合「BANSHIMOKU」板歯目、ASOBOiSM、打倒三明治、NINI Metal、「TRAEGO」粹垢、「Flesh Juicer」血肉果汁機、韓國創作歌手 KIM PUREUM、日本樂團TENDOUJI、 「NUTS」核果人、「ZENBØ」禪波、Vestige、「Tickle Tickle」癢癢，和「逐浪星聲」徵選冠軍銀河1966 Milkway1966，要滿足各類型的樂迷。

柯智棠首次參加浪人祭。（笨道策展有限公司提供）柯智棠首次參加浪人祭。（笨道策展有限公司提供）

曾兩度入圍金曲獎最佳國語男歌手的柯智棠，在沈寂五年後，帶來全英文專輯《My Nova》，對於這次的演出，他笑說：「很久沒有參加這樣的大型音樂節了，又是在台南，希望演出外能多吃吃走走。現在大概就是以一個老浪人的身分，第一次來參加浪人祭！」

來自東京的搖滾組合「BANSHIMOKU」板歯目。（笨道策展有限公司提供）來自東京的搖滾組合「BANSHIMOKU」板歯目。（笨道策展有限公司提供）

來自東京的BANSHIMOKU板歯目以西洋另類搖滾融合日式荒誕美學，攻占日本SUMMER SONIC等大型國際音樂祭，人氣持續攀升。主唱千乂詞音的撕裂式唱腔與鼓手庵原大和的原始節奏，讓雙人編制也能爆發驚人能量。千乂詞音難掩即將來台的興奮心情：「我沒去過台南！因為我想看大佛，所以想去千佛山菩提寺！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中