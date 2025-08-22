二度擦身金曲歌王 男星沈寂5年 預告台南露面

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025浪人祭Vagabond Festival」公布最新一波卡司，包括「Who Cares」胡凱兒、東京雙人搖滾組合「BANSHIMOKU」板歯目、ASOBOiSM、打倒三明治、NINI Metal、「TRAEGO」粹垢、「Flesh Juicer」血肉果汁機、韓國創作歌手 KIM PUREUM、日本樂團TENDOUJI、 「NUTS」核果人、「ZENBØ」禪波、Vestige、「Tickle Tickle」癢癢，和「逐浪星聲」徵選冠軍銀河1966 Milkway1966，要滿足各類型的樂迷。

柯智棠首次參加浪人祭。（笨道策展有限公司提供）

曾兩度入圍金曲獎最佳國語男歌手的柯智棠，在沈寂五年後，帶來全英文專輯《My Nova》，對於這次的演出，他笑說：「很久沒有參加這樣的大型音樂節了，又是在台南，希望演出外能多吃吃走走。現在大概就是以一個老浪人的身分，第一次來參加浪人祭！」

來自東京的搖滾組合「BANSHIMOKU」板歯目。（笨道策展有限公司提供）

來自東京的「BANSHIMOKU」板歯目以西洋另類搖滾融合日式荒誕美學，攻占日本SUMMER SONIC等大型國際音樂祭，人氣持續攀升。主唱千乂詞音的撕裂式唱腔與鼓手庵原大和的原始節奏，讓雙人編制也能爆發驚人能量。千乂詞音難掩即將來台的興奮心情：「我沒去過台南！因為我想看大佛，所以想去千佛山菩提寺！」

