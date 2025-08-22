晴時多雲

AAA頒獎典禮未演先轟動 「接機＋燈海」粉絲應援文化掀高潮

舒華（圖）將與李濬榮等人搭檔主持第二天的音樂節。（組合照，翻攝自IG）舒華（圖）將與李濬榮等人搭檔主持第二天的音樂節。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕即將於12月在高雄登場的「AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）」不僅是年度韓流盛事，也讓粉絲圈提前熱鬧起來；今年AAA典禮選在高雄國家體育場舉辦，消息公布後立刻引爆討論，粉絲們已經展開應援準備，讓這場活動未演先轟動。

今年AAA頒獎典禮選擇落腳高雄國家體育場，除了邀請IVE成員張員瑛、2PM李俊昊擔任頒獎典禮主持，I-DLE舒華也將與李濬榮等人搭檔主持第二天的音樂節，豪華陣容讓粉絲期待值爆棚。正因如此，應援團早已展開動員，不僅號召紅毯排隊、場內燈海，還自製手幅、氣球牆與應援巴士，準備用最盛大的排場迎接偶像。甚至已有粉絲社群組織「接機大隊」，預料屆時桃園與高雄機場都將湧入大批人潮。

粉絲應援文化同時帶動龐大經濟效益，許多設計師與店家推出限量週邊商品，從手幅、貼紙到螢光棒配件應有盡有，高雄夜市與商圈業者也摩拳擦掌，準備迎接粉絲湧入的消費熱潮；對不少人來說，AAA頒獎典禮已不只是頒獎典禮，而是一場粉絲文化與城市經濟的雙重盛宴。

