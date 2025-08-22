温嵐許富凱全來了！四堅情澎湖合體 婁峻碩小賴這樣說

〔記者陽昕翰／台北報導〕2025澎湖追風音樂燈光節將於月底登場，今年以「海島樂園」為主題，包括玖壹壹、ENERGY、四堅情、「王子」邱勝翊、邱宇辰、温嵐、許富凱、OZONE等卡司受邀登台。

婁峻碩將於月底登澎湖演出。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

婁峻碩直呼：「每次去澎湖演出就感覺出去玩，很期待澎湖人的熱情，心情很興奮，想要多留幾天下來玩，海產一定要吃，這次也不能錯過！」更承諾大家會帶來久違的個人歌曲。

請繼續往下閱讀...

小賴將於月底登澎湖演出。（交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

小賴表示：「每年都很期待來澎湖演出，因為可以看到熱情的大家、好吃的美食，今年等於第一次來到澎湖非常期待。」海膽炒飯跟海鮮都是他每次來都必吃，這次演出還要演唱新歌，不忘喊話：「風大影響不了大家的熱情的。」

王子將與弟弟邱勝翊搭擋，對於當地的強風，王子透露早有所準備，「聽說澎湖風很大，我們會跟髮型師討論好，要定多一點髮膠維持髮型。」邱宇辰則認為：「風大其實不怕，頭髮就吹吧，要好好感受一下澎湖的好天氣。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法