娛樂 最新消息

AAA頒獎典禮10年回顧 從韓國到台灣「亞洲星光軌跡一次看」

i-dle舒華將主持第二天的音樂節。（資料照，記者潘少棠攝）i-dle舒華將主持第二天的音樂節。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國年度娛樂盛會「AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）」今年迎來第十週年，主辦單位正式宣布移師高雄舉辦。隨著台灣首度成為承辦城市，粉絲們也開始回顧這10年間AAA頒獎典禮的發展軌跡，從韓國出發一路走向亞洲各地，逐步成為結合音樂、戲劇與影視的跨國盛典。

AAA頒獎典禮自2016年首度在韓國舉辦，當時主打K-pop與韓劇雙線表彰，吸引大批粉絲關注；2018年移師越南河內，是AAA首度走出台灣以外的亞洲城市，成功聚集超過數萬人入場；2019年落腳菲律賓，進一步擴大國際版圖；2023年則選擇新加坡，以多國卡司展現「亞洲娛樂共融」的定位，每一站都不僅是頒獎典禮，更是韓流產業向外輸出的里程碑。

今年AAA頒獎典禮選擇落腳高雄國家體育場，除了邀請張員瑛、李俊昊擔任頒獎典禮主持，i-dle舒華也將與李濬榮等人主持第二天的音樂節，不僅是對台灣粉絲的回饋，也象徵著10週年的國際化進程，南台灣預計將湧入大批來自日、韓、港澳與東南亞的觀眾，讓高雄化身年底亞洲娛樂焦點；10年來AAA從單純頒獎走向跨國娛樂節慶，如今進駐台灣，更突顯台灣在亞洲娛樂版圖上的地位。

