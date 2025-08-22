晴時多雲

娛樂 最新消息

賓賓哥直播個案為性侵受害者 圤智雨轟：人渣錯誤

公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者。（翻攝自臉書）公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕公益型網紅「賓賓哥」江建樺在TikTok擁有破70萬粉絲，臉書也有63萬追蹤者，近日他與「AJ哥」曹暐國鬧出糾紛，很多人都認為是「網紅推手」圤智雨從中興風作浪，今（22）日圤智雨又在社群痛批「賓賓哥的人血公益」，更直指賓賓哥直播時犯人渣錯誤「你今天的個案，是一位被性侵的女孩子，資料沒有收集好的狀況之下，你開了直播，等於是二次傷害」。

圤智雨認為，「為什麼公益不能開直播，就是為了防止像今天你賓賓哥直播時所犯的人渣錯誤」，圤智雨抨擊賓賓哥，「沒有做好個案調查，因為你根本不在乎個案，你只在乎流量

（左起）雪碧、AJ哥、圤智雨。（翻攝自臉書）（左起）雪碧、AJ哥、圤智雨。（翻攝自臉書）

圤智雨強調，有些直播主認為，「公益應該要開直播保護自己，請問是什麼荒謬的理論？如果公益可以開直播賺取流量，那你想想看為什麼創世基金會？你想看為什麼扶輪社都沒有開直播？」怒批公益開直播只是「踩著別人的屍體往上滑（爬），一直想著趕快洗白你自己，你確定你還是人嗎？」

圤智雨接著說：「請停止公益直播，不是只有你而已，連AJ哥也是一樣。你們根本不是真正的公益團體；你們根本沒有合法的公益團體證明，這個被性侵的個案不是只是為了錢，他（她）要的更多的是隱私尊重安全。謝典霖（林）議長有說過，人設越高，跌得越快就是你這種人。」

彰化縣議長謝典林呼籲停止公益直播，尊重個案才是真正的公益。（翻攝自臉書）彰化縣議長謝典林呼籲停止公益直播，尊重個案才是真正的公益。（翻攝自臉書）

對此，彰化縣議長謝典林隨後也批評：「公益不是流量秀，更不是拿人傷口來換觀看數」，並呼籲停止公益直播，尊重個案才是真正的公益。

根據圤智雨本人曾在Podcast裡說過，真正在社會上夠力的其實是跟他一起主持《圤雨BS》的「情色教主」雪碧。在雪碧的介紹下，圤智雨才認識了彰化議長謝典林。

圤智雨在社群發文指賓賓哥（右）直播的個案是一位被性侵的女孩子。（翻攝自臉書）圤智雨在社群發文指賓賓哥（右）直播的個案是一位被性侵的女孩子。（翻攝自臉書）

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

