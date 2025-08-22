晴時多雲

娛樂 最新消息

AAA頒獎典禮10週年登南台灣 「韓流盛會開炸」帶動高雄商機

舒華（圖）將與李濬榮主持第二天的音樂節。（組合照，記者潘少棠攝）舒華（圖）將與李濬榮主持第二天的音樂節。（組合照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國年度盛事「AAA頒獎典禮」今年將迎來10週年，不僅象徵韓流娛樂在亞洲的持續影響力，也讓台灣再度成為全球矚目的舞台。隨著AAA典禮落腳高雄，除了演出卡司備受期待，相關觀光與經濟效益同樣掀起熱議，被視為年底最受關注的文化活動之一。

AAA頒獎典禮從桃園移師到高雄擁有五萬席位的國家體育場舉辦，更首度分成2天舉行，分別在12月6日舉辦頒獎典禮，12月7日則有「ACON音樂節」，除了邀請張員瑛、李俊昊擔任頒獎典禮主持，i-dle舒華也將與李濬榮等人主持第二天的音樂節，一同打造這場大規模的韓流盛會。

AAA頒獎典禮過去曾在新加坡、越南、菲律賓等地舉辦，每一站都帶動當地旅宿與交通需求。今年高雄接棒，地方旅館業者預估12月訂房率將明顯飆升，夜市與商圈同樣有望迎來大量海外粉絲消費，對南部城市而言，這不只是娛樂盛會，更是展現國際文化觀光能量的關鍵契機。

作為10週年紀念場，AAA頒獎典禮今年格外具有象徵意義，歷屆活動不僅頒發獎項，更見證了韓流從偶像音樂擴展到影劇全方位發展的過程。台灣粉絲社群也早已展開應援準備，從接機排場到現場燈海，都將成為AAA典禮之外的另一大亮點，隨著票務與卡司名單陸續公布，粉絲摩拳擦掌，勢必讓南台灣在年底化身亞洲娛樂焦點。

