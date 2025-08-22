《全明星》徐謀俊「消失12天」食物中毒住院 「像被拖去另個世界」

徐謀俊食物中毒住院。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐謀俊曾參與多部戲劇演出，也是運動實境節目《全明星運動會》第三季的紅隊成員。他近來突然「消失12天」，今（22日）在社群貼出躺病床照，透露是因食物中毒引發併發症，緊急住院治療。他形容住院的日子，「感覺像是被強制按下暫停鍵」。目前順利出院的他，自稱像「小鳳凰」，準備浴火重生。

徐謀俊近日食物中毒。（翻攝自Instagram）

徐謀俊提到，自己只是吃了一頓「看似一般的午餐」，卻突然食物中毒，之後更引發一連串併發症。他感慨說：「這12天好好體會到了平安健康就是人生最重要的事，當要喝一口水都變成奢侈的時候，就知道平時健康的身體有多麼的幸福。」他形容這段住院時光，就像被強制按下暫停鍵，「去了另一個世界體會人生，放下身邊所有的工作跟雜事，把人生的步調放到最最最慢，好好沉澱一下自己。」也因為如此，他反而注意到過去常忽略的生活小細節，「心平氣和才是更高境界」。

請繼續往下閱讀...

徐謀俊表示，出院後會更加愛惜自己的身體，「把這次經驗當作寶貴的資產，深刻提醒自己」，除了感謝家人與醫護人員，他也更重視食安問題。最後，他以「小鳳凰」自稱，寫下：「聽說每次度過難關小鳳凰都會進化變得更好，小鳳凰準備準備浴火重生。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法