晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全明星》徐謀俊「消失12天」食物中毒住院 「像被拖去另個世界」

徐謀俊食物中毒住院。（翻攝自Instagram）徐謀俊食物中毒住院。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐謀俊曾參與多部戲劇演出，也是運動實境節目《全明星運動會》第三季的紅隊成員。他近來突然「消失12天」，今（22日）在社群貼出躺病床照，透露是因食物中毒引發併發症，緊急住院治療。他形容住院的日子，「感覺像是被強制按下暫停鍵」。目前順利出院的他，自稱像「小鳳凰」，準備浴火重生。

徐謀俊近日食物中毒。（翻攝自Instagram）徐謀俊近日食物中毒。（翻攝自Instagram）

徐謀俊提到，自己只是吃了一頓「看似一般的午餐」，卻突然食物中毒，之後更引發一連串併發症。他感慨說：「這12天好好體會到了平安健康就是人生最重要的事，當要喝一口水都變成奢侈的時候，就知道平時健康的身體有多麼的幸福。」他形容這段住院時光，就像被強制按下暫停鍵，「去了另一個世界體會人生，放下身邊所有的工作跟雜事，把人生的步調放到最最最慢，好好沉澱一下自己。」也因為如此，他反而注意到過去常忽略的生活小細節，「心平氣和才是更高境界」。

徐謀俊表示，出院後會更加愛惜自己的身體，「把這次經驗當作寶貴的資產，深刻提醒自己」，除了感謝家人與醫護人員，他也更重視食安問題。最後，他以「小鳳凰」自稱，寫下：「聽說每次度過難關小鳳凰都會進化變得更好，小鳳凰準備準備浴火重生。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中