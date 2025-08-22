晴時多雲

娛樂 最新消息

沈玉琳1724字說明健康狀況 嘆高階健檢有侷限性

主持人沈玉琳驚爆罹患白血病，現正治療中。（本報資料照，記者王文麟攝）主持人沈玉琳驚爆罹患白血病，現正治療中。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳今（22）在社群發長文，將自己住院治療到得知罹患白血病過程說明清楚。文中，沈玉琳指自己每年都會到教學醫院做高階健檢，包括核磁共振、電腦斷層、食道及胃腸鏡檢查，甚至病發前3個月他才剛驗過血，各項數值完全正常。突然被告知罹患白血病，讓沈玉琳忍不住嘆：高階健檢雖然重要，仍有其侷限性。

沈玉琳說，「很多人討論我發病的原因，而這個世界最想知道的人一定是我」，他透露與不同權威醫師請益後，得出：白血病根本無法預防，它會有徵兆，一旦徵兆出現，就是得病了，就是要住院治療。

沈玉琳自認是個養生的人。（本報資料照，記者王文麟攝）沈玉琳自認是個養生的人。（本報資料照，記者王文麟攝）

自認養生的沈玉琳，表示自己基本不應酬，錄完影約晚上8點就回家、早睡早起、不喝酒、非B型肝炎帶原者，健康食品攝取也是功能醫學科醫師根據驗血報告開的。除此之外，沈玉琳強調：「我每年都去教學醫院做含核磁共振、電腦斷層、食道胃腸鏡在內的高階健檢，每三個月去功能醫學科診所驗血，其實我在病發前三個月也才驗過血，所有數值都是正常的，當然也包括血球，但我還是發病了，急性的，所以健檢還是有它的侷限」。

沈玉琳有信心很快可以跟大家見面。（本報資料照，記者陳奕全攝）沈玉琳有信心很快可以跟大家見面。（本報資料照，記者陳奕全攝）

目前沈玉琳正針對白血病進行治療，他澄清自己並非猛爆性肝炎、水腦症、B肝帶原、多重器官衰竭，依照後來的檢驗報告，沈玉琳其他各項功能都很正常，沒有三高、發炎指數正常，甚至食慾也比住院前好，體重更多了3公斤，他有信心很快能跟大家見面。

☆飲酒過量，有害健康☆

