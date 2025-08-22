晴時多雲

娛樂 最新消息

許瑋甯產後首露面 氣色好到不像剛當媽

許瑋甯產後首曬自拍照。（翻攝自Instagram）許瑋甯產後首曬自拍照。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯、邱澤2021年底登記結婚，婚後不斷被問「做人進度」。今年5月傳出許瑋甯懷孕，之後更被拍到挺肚漫步街頭，但她始終未正面承認。直到上週，她才正式公布已順利產下兒子Ian。今（22日）她透過IG限時動態分享自拍，這也是她產後首度露臉。
許瑋甯在限時動態中分享2張自拍，以淡妝入鏡，在陽光照射下，皮膚顯得白裡透紅、氣色紅潤，搭配長髮自然垂落臉龐與肩膀，散發隨性感。

許瑋甯產後首曬自拍照。（翻攝自Instagram）許瑋甯產後首曬自拍照。（翻攝自Instagram）

許瑋甯和邱澤對於生小孩早有共識，兩人抱持順其自然的態度，她曾說：「如果有就是最好的禮物。」也稱與老公享受很當下，倘若懷孕就是驚喜，如今驚喜已來到，邱澤14日透過經紀人回應：「很溫暖，謝謝大家關心。」

許瑋甯的寶寶已出生一段時間，但卻保密到家，上週親友陸續收到彌月禮盒，才驚喜發現寶寶早已報到，低調程度令人驚訝。

