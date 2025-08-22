桃園電影節開跑 《突破：三千米的泳氣》李㼈攜劇組站台宣傳 導盲犬風光入鏡

國片《突破：三千米的泳氣》描述七位盲人如何橫渡日月潭，惠光導盲犬學校的導盲犬也參演。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕第12屆桃園電影節今起登場至9月4日，今年以「遇見」為主題，國片《突破：三千米的泳氣》及義大利電影《拿坡里的美麗傳說》為雙開幕片，本土資深男星李㼈今攜手女兒李紫嫣及劇組站台宣傳，參演的導盲犬Ellie也站上電影節舞台風光亮相。總策展人姚經玉說，人生會遇見什麼事情很難說，影迷可透過世界各種的電影故事，遇見不同創作與人文精神。

《突破：三千米的泳氣》今晚世界首映，導演安景鴻改編摯友故事，描述7位盲人橫渡日月潭的生命之旅，李㼈首次擔任製片，李紫嫣擔任女主角，男主角為范逸臣，言承旭、蕭煌奇等人，還有惠光導盲犬學校的導盲犬Ellie也一同參演，詮釋泳渡日月潭的壯闊熱血與感動。李㼈說，歡迎父母親帶孩子觀賞，對未來茫茫然的年輕人也可在片中找到前進動力，這部片透過桃園電影節傳遞正能量。

姚經玉說，二部開幕片都跟水有關係，但世界觀截然不同，橫渡日月潭對一般人都是困難了，何況是盲人，人生還有什麼問題比這更困難？相信這部勵志片可激勵很多人面對生活壓力跟阻力，撫慰人心；《拿坡里的美麗傳說》是一部探討人生成長的愛情藝術片，風格唯美，由義大利名導演保羅索倫提諾執導。

副市長蘇俊賓表示，電影偉大的原因，在讓不同世代的人接觸不同的觀點與藝術價值，藉由電影從不同歷史、國家、文化切面，往前、往深、往後地切入，這就是桃園電影節的企圖心，《突破：三千米的泳氣》的導盲犬能站上電影節舞台，感到非常光榮。影展詳情可查詢活動官網。

