小薰想將鄭太太名號讓出 聞鄭人碩親親大方送急喊「先不要這樣」

本屆桃園電影節大使「小薰」黃瀞怡今出席開幕記者會。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕本屆桃園電影節大使「小薰」黃瀞怡今（22）日出席開幕記者會，被問到昔日「黑澀會美眉」團員「大牙」周宜霈離婚一事，先是驚訝表示不知情，接著感嘆「所以幹嘛要結婚呢！」隨後趕緊表示是在說自己，因為與男友鄭人碩還沒打算結婚，聽聞很多女粉絲想當「鄭太太」，更當場開玩笑大喊，「我要把鄭太太的名號讓出去！」

小薰表示，結婚是需要衝動的事，「因為畢竟是兩個家庭的事情，跟對方親戚的關係都要特別下功夫」。提到最近男友鄭人碩為電影《角頭－鬥陣欸》宣傳，對粉絲要求來者不拒，大方送上親親跟抱抱，她搖頭微笑說「他真的先不要這樣！」但經紀人補充「很多都是粉絲要求，鄭人碩宣傳時都盡量滿足粉絲要求。」

雖然沒有結婚打算，但小薰提到男友仍滿是喜悅，直說鄭人碩雖忙著宣傳電影，仍會特別下廚準備很多料理，「他太會作菜了，又會把家裡打掃的乾乾淨淨，他很會做一些涼拌的東西，還有魯肉、控肉，出門前還會準備好，他的廚藝真的很好。」聽到《角頭－鬥陣欸》票房告捷，也透露首映當天已看過電影，更特別稱讚黃騰浩，「黃騰浩讓我眼睛一亮，很帥氣，演技也好！」

近期小薰瘦身有成，她大方分享過去會便秘，但最近排便順暢，每天起床第一件事都是排便，但因為家裡有兩間廁所，所以不會跟鄭人碩搶廁所。前幾天她在社群曬出比基尼照相當受歡迎，她也相當開心，「是我經紀人拍的，希望有些微性感、健康」。至於鄭人碩有沒有稱讚，她則大笑說，「當天還有更年輕的女生啦！」

第12屆桃園電影節今天起至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14 天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

