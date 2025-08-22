仙塔律師喊冤 否認詐騙軍師只做了一件事

網紅「仙塔律師」李宜諪被檢方認定涉嫌協助詐騙集團處理贓物、洩漏偵查內容。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪被檢方認定涉嫌協助詐騙集團處理贓物、洩漏偵查內容，依洗錢防制法、洩密罪嫌起訴，被求刑1年。對檢方作法不服的仙塔律師今（22）發布影片澄清，自己當時受朋友所託，只是「陪偵」且委任時間僅1日，在那之前她跟詐騙集團成員完全不認識。

在這段時間並未多說話的仙塔律師否認自己心虛，而是擔心自己講得愈多，媒體報導後可能造成過度渲染，影響檢調偵辦程序，直到現在終於起訴，她才覺得可以把忍在心裡的話說出來。

請繼續往下閱讀...

仙塔律師表示自己只是「陪偵」，且僅收取一日律師費。（翻攝自臉書）

仙塔律師指出，自己要面對媒體的誤解和官司本身，讓她不斷反思律師工作的價值，「我踏上法律這條路的初心又是什麼？是為了守護人權？還是為了當事人爭取最大的權益？當社會觀感和法律原則衝突的時候，這條界線又該怎麼拿捏？」

仙塔律師再次強調，這次的事件她所扮演的角色只是「受朋友委託的短暫介入」，先前與詐騙集團完全不認識，陪偵的委任也只有1日，跟詐騙集團當事人接觸時間甚至不到24小時，卻硬被說勾結詐團，甚至變成「詐團軍師」，仙塔律師認為過於牽強。更何況，她只收了當天陪偵的律師費，沒有額外收益，反問「我到底有什麼動機，去加入詐騙集團呢？」

仙塔律師反問「我到底有什麼動機，去加入詐騙集團呢？」（翻攝自臉書）

仙塔律師再度強調，她陪偵當日車子和財務都還沒被扣押，也就是說，當時檢方並無認定「車子」和「財務」是犯罪所得或犯罪工具。以當下客觀環境來看，仙塔律師認為自己只是單純盡律師責任，維護當事人權益，即使外界可能質疑她替詐欺犯辯護，但仙塔律師本人認為：無論被告還是被害人，都有請律師協助的權利。

仙塔律師承認自己不夠謹慎，做法上有瑕疵。（翻攝自臉書）

「這件事上，我承認自己不夠謹慎，做法上有瑕疵，我不應該覺得自己只是因為來代庭，就放鬆了戒心」，仙塔律師坦言，跟被告之一的蔡沅諭聯絡的確是她的疏失，但她再次重申：「我絕對不是詐團成員」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法