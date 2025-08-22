晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

仙塔律師喊冤 否認詐騙軍師只做了一件事

網紅「仙塔律師」李宜諪被檢方認定涉嫌協助詐騙集團處理贓物、洩漏偵查內容。（翻攝自臉書）網紅「仙塔律師」李宜諪被檢方認定涉嫌協助詐騙集團處理贓物、洩漏偵查內容。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪被檢方認定涉嫌協助詐騙集團處理贓物、洩漏偵查內容，依洗錢防制法、洩密罪嫌起訴，被求刑1年。對檢方作法不服的仙塔律師今（22）發布影片澄清，自己當時受朋友所託，只是「陪偵」且委任時間僅1日，在那之前她跟詐騙集團成員完全不認識。

在這段時間並未多說話的仙塔律師否認自己心虛，而是擔心自己講得愈多，媒體報導後可能造成過度渲染，影響檢調偵辦程序，直到現在終於起訴，她才覺得可以把忍在心裡的話說出來。

仙塔律師表示自己只是「陪偵」，且僅收取一日律師費。（翻攝自臉書）仙塔律師表示自己只是「陪偵」，且僅收取一日律師費。（翻攝自臉書）

仙塔律師指出，自己要面對媒體的誤解和官司本身，讓她不斷反思律師工作的價值，「我踏上法律這條路的初心又是什麼？是為了守護人權？還是為了當事人爭取最大的權益？當社會觀感和法律原則衝突的時候，這條界線又該怎麼拿捏？」

仙塔律師再次強調，這次的事件她所扮演的角色只是「受朋友委託的短暫介入」，先前與詐騙集團完全不認識，陪偵的委任也只有1日，跟詐騙集團當事人接觸時間甚至不到24小時，卻硬被說勾結詐團，甚至變成「詐團軍師」，仙塔律師認為過於牽強。更何況，她只收了當天陪偵的律師費，沒有額外收益，反問「我到底有什麼動機，去加入詐騙集團呢？」

仙塔律師反問「我到底有什麼動機，去加入詐騙集團呢？」（翻攝自臉書）仙塔律師反問「我到底有什麼動機，去加入詐騙集團呢？」（翻攝自臉書）

仙塔律師再度強調，她陪偵當日車子和財務都還沒被扣押，也就是說，當時檢方並無認定「車子」和「財務」是犯罪所得或犯罪工具。以當下客觀環境來看，仙塔律師認為自己只是單純盡律師責任，維護當事人權益，即使外界可能質疑她替詐欺犯辯護，但仙塔律師本人認為：無論被告還是被害人，都有請律師協助的權利。

仙塔律師承認自己不夠謹慎，做法上有瑕疵。（翻攝自臉書）仙塔律師承認自己不夠謹慎，做法上有瑕疵。（翻攝自臉書）

「這件事上，我承認自己不夠謹慎，做法上有瑕疵，我不應該覺得自己只是因為來代庭，就放鬆了戒心」，仙塔律師坦言，跟被告之一的蔡沅諭聯絡的確是她的疏失，但她再次重申：「我絕對不是詐團成員」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中