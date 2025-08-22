李㼈爆言承旭跟經紀人翻臉對方怒飆三字經！和女兒合作大聲急安撫

電影《突破：三千米的泳氣》劇組及演員們一同出席桃園電影節開幕式。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／桃園報導〕2025桃園電影節今天盛大開幕，李㼈監製主演並和女兒李紫嫣一同演出的《突破：三千米的泳氣》擔任開幕片，李㼈透露因為要趕進度，而且每場戲都燒錢，所以逼不得已講話比較大聲。但他感謝一票好朋友好兄弟願意力挺客串，「像太保哥也是一句話就飛過來，言承旭還跟經紀人翻臉，因為真的沒時間，結果經紀人氣到罵三字經！」

該片導演安景鴻今率領李㼈、李紫嫣、范逸臣、太保、翁家明、翁琪兒等人一同出席，該片描述7位視障泳者橫渡日月潭的生命之旅，李紫嫣透露溺水戲比較危險，「畢竟演視障朋友，在水裡很危險，很常聽不到現場的聲音。」她更說有一場溺水戲起來立刻拍哭戲，結果拍完出不了戲，當場被爸爸李㼈大聲指導，李㼈趕緊解釋，「因為要保護演員情緒，要懂得好好控制！」

請繼續往下閱讀...

李㼈也提到，雖然女兒過去有舞台劇經驗，但畢竟對戲劇環境不那麼了解，「她可能會想說怎麼那麼大聲，但結束後我會去安撫，因為她一定會感受到壓力，可是她表演的東西是完全沒問題的，資質滿好！」

李㼈（左）監製主演電影《突破：三千米的泳氣》，大讚一同演出的女兒李紫嫣資質好。（桃園電影節提供）

被問到女兒資質這麼好遺傳誰？李㼈當場笑言「不好說啦！」李紫嫣則幫忙解釋爸爸公歸公、私歸私，是公私分明的人，更回憶當初就是爸爸在關島教她游泳。除了李㼈父女，翁家明和翁琪兒父女檔也一同演出，翁家明感性說道最大收穫就是跟女兒同框，「她媽媽（俞小凡）一直抱怨都沒機會，下次有機會找太太一起！」

太保參與演出的《角頭－鬥陣欸》昨在台上映，就以1900萬佳績空降全台票房冠軍，還刷新近10年台片首日最高紀錄，也是今年限制級電影首日票房最佳成績。被問感想，太保直說不需多錦上添花，但希望票房可以延續到《突破：三千米的泳氣》。力挺李㼈的他直說，「他第一部戲我們一定要飛過來！」讓李㼈當場說，「要不是已經叫哥了，我想叫他乾爹！」

讓李㼈相當感動的還有言承旭，不僅跟經紀人翻臉，回台拍攝一天一夜還拍到受傷，「這個弟弟我這輩子一定會很疼他！」他透露整部戲花了7千萬，換句話說至少要賣1.4億，「正能量電影本來就不多了，但非常有信心大家會喜歡」，更透露目前已有破百場包場。《突破：三千米的泳氣》預計10月3日在台上映。

第12屆桃園電影節今天起至9月4日，在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接棒放映，並將搶先於8月2日、3日分別於桃園淘動漫、台北光點舉行選片指南及影人交流講座。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。詳情請鎖定桃園電影節官網，以及社群媒體專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法