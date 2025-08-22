晴時多雲

娛樂 最新消息

玉兔接受「地獄級產檢」快哭出來 怒揭老公不體貼行徑

女星玉兔和導演老公Howard近來宣布懷二胎的消息，目前懷孕6個月。（翻攝自IG）女星玉兔和導演老公Howard近來宣布懷二胎的消息，目前懷孕6個月。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「玉兔」鄭如吟和導演Howard育有1子，近來又宣布懷上第二胎。目前懷孕約6個月的她，迎來令孕婦們聞風喪膽的「妊娠糖尿病篩檢」，不僅需禁食禁水空腹長達8個小時，到醫院後先抽1次血，接著還要在10分鐘內喝高濃度糖水，之後再抽2次血。

玉兔近日做了妊娠糖尿病篩檢，不僅要斷食8小時、喝糖水，最慘的是還要抽3次血，讓她有些吃不消。（翻攝自IG）玉兔近日做了妊娠糖尿病篩檢，不僅要斷食8小時、喝糖水，最慘的是還要抽3次血，讓她有些吃不消。（翻攝自IG）

玉兔痛苦表示，這次檢測更讓她有點吃不消，喝噁心的糖水還不是最可怕的，更糟糕的是，還要在斷食的狀態下被抽3次血，「抽完第一管血後，在10分鐘內喝完75克糖水，超濃根本是糖漿，等一個小時後再抽第2管血，第二個小時要抽第3管血」，中途完全不能喝水，讓玉兔渴到連嘴唇都乾到脫皮了。

最氣人的是在玉兔受苦的時候，老公竟然還在一旁喝冰咖啡，讓她無奈發文寫下，「請不要學Howard，在孕媽咪禁食等待時，在旁邊喝冰咖啡，會惹怒媽媽唷」，更以自身經歷提醒陪同老婆去做產檢的老公們，「請各位爸爸們，在做完糖水測驗時，立馬奉上美食，水和飲料也是必備」。

點圖放大header
點圖放大body

