日韓

日女星磯山沙也加睽違8年 再次登上週刊封面

磯山沙也加時隔8年再度登上週刊《FRIDAY》封面。（翻攝自X）磯山沙也加時隔8年再度登上週刊《FRIDAY》封面。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星磯山沙也加是寫真偶像、演員、體育作家，近期和安達祐實等人一起演出《老公怎麼還不去死》，精準命中現代女性對婚姻的不信任感，今（22）磯山沙也加所屬經紀公司在社群發布了「磯山沙也加25週年紀念」貼文，宣布她時隔8年再度登上週刊《FRIDAY》封面，同時也宣傳了即將出版的25週年寫真集照片。

雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）

41歲的磯山沙也加曾自述家族女性都擁有傲人上圍，姊姊為E罩杯，她自己則為F罩杯。磯山沙也加高中時曾擔任棒球社領隊，更是日本職業足球聯盟鹿島鹿角隊、日本職棒東京養樂多燕子隊球迷，因此，她體育賽事充滿熱情。

雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）

最為台灣觀眾所知的就是磯山沙也加曾參加日本知名綜藝《男女糾察隊》擔任嘉賓，由於被曉純說握拳揮臂跺腳的模樣看起來很像哆啦A夢，從此在節目中獲得「磯山A夢」稱號。

雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）

此次曝光的照片中，磯山沙也加仍保持性感的肉肉身材，不過粉絲都覺得她這種棉花糖女孩看了更吸引人，還表示自己看到照片時，因為太性感心跳忍不住變快。

雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）雜誌社搶先曝光寫真集內容。（翻攝自X）

