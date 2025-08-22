晴時多雲

娛樂 最新消息

告五人正妹主唱被評「顏值忽高忽低」 雲安護愛犬青發聲了

告五人新專輯好評如潮。（相信音樂提供）告五人新專輯好評如潮。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人成團8年感情頗佳，前陣子錄製新歌《癒合》卻發生了爭吵，犬青錄完音後疑惑稱：「為什麼自己唱完了，哲謙卻還沒錄鼓？」一句話慘被另外兩名成員狂虧「撻伐」。原來這首歌在編曲會議時，3人就達成共識不加入鼓聲，沒想到犬青卻完全忘記，至今仍被團員揶揄。哲謙笑說：「犬青錄音要非常專注，只要一個氣不對就要重來，我們只能在旁邊支持她。」

《癒合》可比作告五人第一張專輯的《紅》，同樣由犬青獨唱，如同在滿地碎裂的玻璃上小心行走，以細膩聲線對待仍在癒合中的傷口。犬青坦言，這是她歌唱生涯中最具挑戰性的作品之一，也是成團8年以來，錄製最久的一首歌，她分享：「雲安跟我說，他寫了一首聽了會覺得很痛的歌，我一聽真的覺得很痛。唱這首歌每一句都要很小心，完全不敢呼吸，要控制氣息避開麥克風，連唇齒音都不能出現。」她更特意設計多重聲部，營造如耳語般的效果，「不是對受傷的人說話，而是對受傷的自己傾訴。」

告五人的正妹主唱犬青。（相信音樂提供）告五人的正妹主唱犬青。（相信音樂提供）

雲安則補充《癒合》創作歷時三個多月，反覆修改才定稿：「癒合不是『真的好了』，而是明知道傷口還在，卻必須往前走。」

告五人也想藉由《癒合》這首歌透露，面對外界的各種「聲音」，他們同樣需要擁有癒合自己的時刻。犬青曾看到有人評論她「顏值忽高忽低」，讓她無奈笑說：「好看就好看、醜就醜，直接說就是了，什麼是忽高忽低！」男友雲安聽了則急忙召集歌迷大喊安慰她，直呼「犬青超漂亮！」

