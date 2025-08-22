AV女優曝台男是理想型「臭臭的也行」 自嘲教壞日文：怪怪的話餒

霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜現身中正紀念堂，直言相當壯觀。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣AV女優組合「BLACK DIAMOND」有著「AV復仇者聯盟」之稱，今天（22日）3位成員L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜／広瀬りおな）、RUNA（霜月瑠奈）出席受訪，聽聞台灣粉絲都是跟他們學日文，廣瀨里緒菜一臉詫異說：「我們只有講怪怪的話喔！」笑翻眾人。

適逢農曆鬼月，3名成員分享自己經歷過的鬼故事，佐山愛稱曾經被鬼壓床，感受到被中年男子、小女孩壓的氣息，廣瀨里緒菜則是有一點靈異體質，不過她認為「人比鬼更恐怖」，表示自己不能接受暴力、性騷擾及職權騷擾，更嗆霜月瑠奈「沒有看男人的眼光」。原來霜月瑠奈曾經遇過家暴男，家裡門的兩個洞是被兩任男友打穿的。霜月瑠奈表示這兩個洞還在，一直沒有退租，「因為要先把門修理好，但我目前還不想修理那個門」，佐山愛則笑著建議：「那妳乾脆把門全部打掉好了！」

霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜與台灣記者相談甚歡。（記者王文麟攝）

霜月瑠奈才被嗆沒看男人的眼光，下一秒卻自稱很喜歡台灣男性，「我喜歡會常常聯絡的台灣男性，日本男生沒有像台灣男生一樣聯繫這麼頻繁，有體貼跟包容力，想要會照顧我、撒嬌的男生！」她更當場詢問現場男性「有沒有人想要毛遂自薦？」。佐山愛則是欣賞有包容力且足以讓她信任的對象，長相不是重點，腦中的知識內涵才重要。廣瀨里緒菜喜歡「古意」的台灣男性，舉例很像《哆啦A夢》中的大雄，宅一點點、專注在事情上的男人，最讓他欣賞。

炎炎夏日到，被問到會不會在意汗臭味？廣瀨里緒菜表示：「喜歡的話，連那個人的味道，愛的人臭一點也沒關係。」佐山愛則是透露，有時候坐電車會聞到不認識男性的味道，這讓她難以接受，不過如果是喜歡的人，「有愛什麼都能克服！完全沒有問題！」

