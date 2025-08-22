晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AV女優曝台男是理想型「臭臭的也行」 自嘲教壞日文：怪怪的話餒

霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜現身中正紀念堂，直言相當壯觀。（記者王文麟攝）霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜現身中正紀念堂，直言相當壯觀。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣AV女優組合「BLACK DIAMOND」有著「AV復仇者聯盟」之稱，今天（22日）3位成員L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜／広瀬りおな）、RUNA（霜月瑠奈）出席受訪，聽聞台灣粉絲都是跟他們學日文，廣瀨里緒菜一臉詫異說：「我們只有講怪怪的話喔！」笑翻眾人。

適逢農曆鬼月，3名成員分享自己經歷過的鬼故事，佐山愛稱曾經被鬼壓床，感受到被中年男子、小女孩壓的氣息，廣瀨里緒菜則是有一點靈異體質，不過她認為「人比鬼更恐怖」，表示自己不能接受暴力、性騷擾及職權騷擾，更嗆霜月瑠奈「沒有看男人的眼光」。原來霜月瑠奈曾經遇過家暴男，家裡門的兩個洞是被兩任男友打穿的。霜月瑠奈表示這兩個洞還在，一直沒有退租，「因為要先把門修理好，但我目前還不想修理那個門」，佐山愛則笑著建議：「那妳乾脆把門全部打掉好了！」

霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜與台灣記者相談甚歡。（記者王文麟攝）霜月瑠奈（左）、佐山愛、廣瀨里緒菜與台灣記者相談甚歡。（記者王文麟攝）

霜月瑠奈才被嗆沒看男人的眼光，下一秒卻自稱很喜歡台灣男性，「我喜歡會常常聯絡的台灣男性，日本男生沒有像台灣男生一樣聯繫這麼頻繁，有體貼跟包容力，想要會照顧我、撒嬌的男生！」她更當場詢問現場男性「有沒有人想要毛遂自薦？」。佐山愛則是欣賞有包容力且足以讓她信任的對象，長相不是重點，腦中的知識內涵才重要。廣瀨里緒菜喜歡「古意」的台灣男性，舉例很像《哆啦A夢》中的大雄，宅一點點、專注在事情上的男人，最讓他欣賞。

炎炎夏日到，被問到會不會在意汗臭味？廣瀨里緒菜表示：「喜歡的話，連那個人的味道，愛的人臭一點也沒關係。」佐山愛則是透露，有時候坐電車會聞到不認識男性的味道，這讓她難以接受，不過如果是喜歡的人，「有愛什麼都能克服！完全沒有問題！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中