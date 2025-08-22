《膽大黨》官網發聲明 X JAPAN YOSHIKI親回應

日本電視動畫《膽大黨》第二季當中出現爭議歌曲。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由龍幸伸作品改編，目前正在播出的電視動畫《膽大黨》第二季，因歌曲引發爭議，今（22）膽大黨在官方X（原推特）上發表公開聲明，針對此爭議致歉。YOSHIKI本人也就劇中歌曲《Hunting Soul》親自給出回應。

《Hunting Soul》為《膽大黨》第二季第18集中，配合劇情需要，由HAYASii所演唱的劇中曲，被外界指與X JAPAN和YOSHIKI風格相似。（翻攝自X）

《Hunting Soul》為《膽大黨》第二季第18集中，配合劇情需要，由HAYASii所演唱的劇中曲，除日語版之外，也推出英語等不同語言版本。外界認為該曲風格及氛圍與日本傳奇樂團X JAPAN風格類似，播出後引起廣大迴響，X JAPAN的YOSHIKI也出面發聲。

日本熱門動漫《膽大黨》。（翻攝自X）

《膽大黨》電視動畫官方X表示，目前就權利問題正在進行協商，希望能共同探討未來的創作方案。在道歉聲明中，《膽大黨》當中的歌曲《Hunting Soul》給大家帶來困擾，感到非常抱歉。製作團隊表示，原本希望在動畫中展現全體製作團隊對YOSHIKI和X JAPAN的敬佩，沒想到卻演變成爭議及風波。製作團隊補充，由於未能事先說明，導致爭議，特別向YOSHIKI及X JAPAN致上最誠摯歉意。製作團隊也和YOSHIKI本人進行討論，利用機會共同探討未來創作方案。

YOSHIKI也針對此事發聲，表示的確接到了《膽大黨》製作人來電。（翻攝自X）

YOSHIKI也針對此事發聲，表示的確接到了《膽大黨》製作人來電，並積極討論，進行了真誠也很有建設性的對話。YOSHIKI說：「我學到許多東西，感覺是一次很棒的邂逅」，YOSHIKI也表示，「我的創作不只是我一個人的事，也包含了許多人參與其中。目前我把版權交給他們，專心於創作」，很有不打不相識的感覺。

