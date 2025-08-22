晴時多雲

黃氏兄弟誤用《鬼滅》盜版素材「包場捐盈利」 今露面再道歉曝內幕

黃氏兄弟瑋瑋（左）、哲哲出席記者會，為日前誤用《鬼滅》素材一事感到抱歉。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬訂閱YouTuber「黃氏兄弟」由哥哥「哲哲」黃雍哲、弟弟「瑋瑋」黃挺瑋組成，日前因影片涉及誤用人氣動漫《鬼滅之刃》盜版漫畫素材遭到炎上，黃氏兄弟隨即發聲道歉，除了將盈利捐出並安排電影包場，誠意十足。今（22）日黃氏兄弟擔任紅心字會公益大使，捐贈開學文具用品，號召粉絲響應幫助弱勢兒童，兩人也針對日前風波做出回應。

黃氏兄弟頻道日前上架以「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題？」為題的影片，不過被發現有片段使用到盜版的漫畫素材，黃氏兄弟緊急道歉，今露面也再次表達歉意，並透露是剪輯師當時沒意識到是盜版素材才出失誤，「他當下不知道，只是想做美化，這是我們團隊的疏失，未來會更加小心

黃氏兄弟瑋瑋（左）、哲哲出席記者會。（記者陳奕全攝）

至於是否有懲處剪輯師，哲哲表示相信每個人都會犯錯，改進就好，之後也會嚴格加強審查，並安排員工上相關課程，而有部分網友質疑為何影片不下架？哲哲則表示，該影片已經將錯誤片段做移除修改，影片的營利也做關閉，也會將原本影片有的盈利捐出，並安排電影包場。

黃氏兄弟與「紅心字會」的合作行之有年，長期以來，他們私下默默投入各項公益活動長達數年，累積幫助過近千位弱勢兒童，默默付出不求回報。過程中，他們不僅是號召身旁同為創作者的好友參與外，也揪粉絲們一起參與公益，持續的將每一份善心，讓許多有需要的孩子感受到社會的溫暖，也成為他們成長路上的重要支持。

