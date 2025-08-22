《戲說台灣》簡家瑋自爆「最難講台詞」：死命憋笑

經常出現在《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》的熟面孔，演員簡家瑋。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾為《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》熟面孔的演員簡家瑋，今（22）在社群平台曝光兩張照片，並透露：「我曾演過最難講的兩句台詞」，並附上兩張照片。網友看到之後立刻心領神會，簡家瑋本人也說：死命憋著笑，很難演。

簡家瑋曝光的兩張照片是他在《戲說台灣》當中曾演出的場景，他說，第一張是「雞啼三聲不同命」單元；第二張是「金孔雀肖娶某」單元，而兩場戲對手女演員都很厲害，聽到荒謬台詞仍正經八百的敬業演完。

對手女演員因為怕笑場，特別要求簡家瑋（右）背對著她說出這句台詞。（翻攝自Threads）

他還曝光說，自己在「雞啼三聲不同命」當中，之所以背對女演員演戲，是女演員特別要求，「她說不准我面對她，她看我含淚講這句表情會蹦（繃）不住」。如今回頭看看自己曾經演出的戲劇作品，簡家瑋不得不佩服自己。

簡家瑋（左）回頭看自己曾經演出的作品，很佩服自己講這些台詞時沒笑出來。（翻攝自Threads）

一度轉職擔任桃園知名飯店保全的簡家瑋，曾經透露未來空閒時只會寫劇本不太想拍戲，果然才轉正職就有劇組發通告給他，令人啼笑皆非。其實他坦言自己人生中還做過活動小丑、服務業、業務，甚至八大行業。對他來說，不偷不搶就是好工作。

